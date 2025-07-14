Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником - Днем взятия Бастилии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днем взятия Бастилии. Об этом сообщает БЕЛТА.

"14 июля - это поворотная дата в истории борьбы французов за свои права и свободу, - говорится в поздравлении. - В современных условиях именно эти ценности приобретают особую значимость для государств, которые стремятся проводить независимую политику и самостоятельно определять собственное будущее".

Президент выразил уверенность, что исконная мудрость, рациональное мышление и традиционное дружелюбие, характерные народам Беларуси и Франции, помогут преодолеть разногласия и отчуждения, которые сегодня раздирают мир, и выведут на путь взаимного уважения и сотрудничества.