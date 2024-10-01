Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Республики Кипр с Днем независимости, пожелал мирного неба и успешной реализации всех планов, сообщает БЕЛТА.

"Белорусы с симпатией относятся к киприотам и искренне высказываются за поддержку и углубление двусторонних отношений, основанных на давних и добрых традициях дружбы и духовной близости. Уверен, что создание дальнейших барьеров между нашими народами не отвечает общим интересам, мешает равноправному диалогу и конструктивному взаимодействию ради укрепления независимости обеих стран и повышения благополучия их граждан", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Минск и Никосия, несмотря на все сложности сегодняшнего времени, имеют значительный потенциал для восстановления утраченных и формирования новых связей, в первую очередь деловых и гуманитарных.

Президент пожелал народу Кипра мирного неба и успешной реализации всех планов и хороших начинаний.