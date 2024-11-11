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Лукашенко поздравил Президента Кубы с национальным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что победа Кубинской революции 66 лет тому назад является ярким примером для всех народов мира, которые сражаются за право самостоятельно определять свою судьбу.
"Убежден, мудрые и последовательные шаги кубинского руководства позволят обеспечить эффективное развитие страны, гарантировать всем гражданам безопасность и благополучие, - подчеркнул Президент. - Минск всегда был и остается надежным союзником Гаваны, готовым подставить плечо в трудные моменты".
Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и дальнейших успехов, а всем кубинцам - мира и процветания.
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