Лукашенко поздравил Президента Турции Эрдогана и народ этой страны с Днем Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и народу этой страны с Днем Республики. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Очень приятно отметить успехи Турции во всех отраслях экономики и государственном развитии", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко обратил внимание, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана страна уверенно идет по пути инноваций и реформ, играет все более важную роль в поддержании мира и стабильности как в регионе, так и на мировой арене.

"Минск и Анкара - надежные партнеры, которые имеют многогранные и плодотворные связи в различных сферах - от торговли и инвестиций до культурного и гуманитарного обменов, - подчеркнул белорусский лидер. - Уверен, что дальнейшая позитивная динамика двусторонних контактов будет способствовать углублению и интенсификации отношений на пользу народов наших стран".