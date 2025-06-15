Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником - Днем медицинских работников. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Это день чествования людей одной из самых благородных профессий, в которую идут по зову сердца, понимая, что она требует беспрецедентной самоотдачи, терпения и ежедневного кропотливого труда. Усилиями многих поколений белорусских медиков в стране выстроена и функционирует доступная и эффективная система оказания медицинской помощи. Мы гордимся тем, что сохранили и развиваем как традиционные, так и новые направления в сфере, строим больницы и поликлиники, приобретаем современное оборудование, успешно осваиваем в каждом уголке Беларуси инновационные методы диагностики и лечения для повышения качества жизни людей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня время ставит перед отраслью глобальные задачи: не снижая темпов проведения актуальных научных исследований, внедрять передовые технологии, растить молодых специалистов - достойных продолжателей лучших традиций отечественной медицины.

Президент выразил благодарность всем работникам и ветеранам здравоохранения за труд и пожелал их родным и близким счастья, благополучия, мира и добра.

Поздравление Президента Беларуси с Днем медицинских работников

Работникам здравоохранения Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинских работников.

Это день чествования людей одной из самых благородных профессий, в которую идут по зову сердца, понимая, что она требует беспрецедентной самоотдачи, терпения и ежедневного кропотливого труда.

Усилиями многих поколений белорусских медиков в стране выстроена и функционирует доступная и эффективная система оказания медицинской помощи. Мы гордимся тем, что сохранили и развиваем как традиционные, так и новые направления в сфере, строим больницы и поликлиники, приобретаем современное оборудование, успешно осваиваем в каждом уголке Беларуси инновационные методы диагностики и лечения для повышения качества жизни людей.

Сегодня время ставит перед вами глобальные задачи: не снижая темпов проведения актуальных научных исследований, внедрять передовые технологии, растить молодых специалистов - достойных продолжателей лучших традиций отечественной медицины.

Благодарю за труд всех работников и ветеранов здравоохранения. Желаю вашим родным и близким счастья, благополучия, мира и добра.

Александр Лукашенко.