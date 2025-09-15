Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем Независимости сопрезидентам Никарагуа Хосе Даниэлю Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Никарагуа, основанных на взаимном уважении и доверии, приверженности общечеловеческим ценностям и социальной справедливости.

"Наши страны работают над реализацией совместных торгово-экономических проектов, успешно взаимодействуют на международных площадках, вместе проводят масштабные культурные мероприятия, - говорится в поздравлении. - Рассчитываю на дальнейшее укрепление дружественных связей и углубление конструктивного сотрудничества в сферах общего интереса на благо обоих государств".