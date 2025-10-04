3.69 BYN
Лукашенко поздравил участников и гостей "Дожинок-2025" Могилевской области
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025" в Кричеве. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Поздравление Президента участникам и гостям "Дажынак-2025" в Кричеве
Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в г. Кричеве
Уважаемые хлеборобы Могилевщины!
Примите сердечные поздравления с завершением уборочной кампании и областным праздником "Дажынкi-2025".
В этот день мы чествуем лучших аграриев нашего самого восточного региона, которые в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм, доказали любовь и преданность родной земле.
Благодаря четкой организации работы и ответственному отношению ко всем технологическим процессам сельчане Могилевской области преодолели знаковый рубеж в миллион тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, рапса. Это позволило внести значительный вклад в общереспубликанский каравай, а значит, и в продовольственную безопасность страны.
Несмотря на особые природно-климатические факторы, Приднепровье может гордиться полученными в нынешнем году результатами и прогнозировать их повышение в ближайшем будущем.
Вы в очередной раз доказали, что умеете работать по-хозяйски, с высокой самоотдачей и четким пониманием задач.
Убежден, никакие трудности не помешают команде Могилевской области достигать намеченных целей.
Пусть небесная канцелярия всегда благоволит труженикам села.
Желаю всем отличного праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и новых трудовых побед во имя родной Беларуси.
Александр Лукашенко
4 октября 2025 года.