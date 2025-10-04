Лукашенко поздравил участников и гостей "Дожинок-2025" Могилевской области

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b32c0d94-b3a2-4b06-98c8-0ce8606c815c/conversions/5c854d7a-1abf-4c7c-b2fe-938f1f0f23f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b32c0d94-b3a2-4b06-98c8-0ce8606c815c/conversions/5c854d7a-1abf-4c7c-b2fe-938f1f0f23f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b32c0d94-b3a2-4b06-98c8-0ce8606c815c/conversions/5c854d7a-1abf-4c7c-b2fe-938f1f0f23f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b32c0d94-b3a2-4b06-98c8-0ce8606c815c/conversions/5c854d7a-1abf-4c7c-b2fe-938f1f0f23f5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025" в Кричеве. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В этот день мы чествуем лучших аграриев нашего самого восточного региона, которые в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм, доказали любовь и преданность родной земле, - говорится в поздравлении. - Благодаря четкой организации работы и ответственному отношению ко всем технологическим процессам сельчане Могилевской области преодолели знаковый рубеж в миллион тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, рапса. Это позволило внести значительный вклад в общереспубликанский каравай, а значит, и в продовольственную безопасность страны".

Президент отметил, что несмотря на особые природно-климатические факторы, Приднепровье может гордиться полученными в 2025 году результатами и прогнозировать их повышение в ближайшем будущем. "Вы в очередной раз доказали, что умеете работать по-хозяйски, с высокой самоотдачей и четким пониманием задач", - подчеркнул он.

Глава государства убежден, что никакие трудности не помешают команде Могилевской области достигать намеченных целей.

Александр Лукашенко пожелал всем отличного праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и новых трудовых побед во имя родной Беларуси: "Пусть небесная канцелярия всегда благоволит труженикам села".

Поздравление Президента участникам и гостям "Дажынак-2025" в Кричеве

Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2025" в г. Кричеве

Уважаемые хлеборобы Могилевщины!

Примите сердечные поздравления с завершением уборочной кампании и областным праздником "Дажынкi-2025".

В этот день мы чествуем лучших аграриев нашего самого восточного региона, которые в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм, доказали любовь и преданность родной земле.

Благодаря четкой организации работы и ответственному отношению ко всем технологическим процессам сельчане Могилевской области преодолели знаковый рубеж в миллион тонн зерновых и зернобобовых культур, кукурузы, рапса. Это позволило внести значительный вклад в общереспубликанский каравай, а значит, и в продовольственную безопасность страны.

Несмотря на особые природно-климатические факторы, Приднепровье может гордиться полученными в нынешнем году результатами и прогнозировать их повышение в ближайшем будущем.

Вы в очередной раз доказали, что умеете работать по-хозяйски, с высокой самоотдачей и четким пониманием задач.

Убежден, никакие трудности не помешают команде Могилевской области достигать намеченных целей.

Пусть небесная канцелярия всегда благоволит труженикам села.

Желаю всем отличного праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и новых трудовых побед во имя родной Беларуси.