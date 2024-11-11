Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций.

В частности, Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Армении Ваагна Хачатуряна, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В числе мировых лидеров, кому направлены поздравительные послания, - Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, Президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр этой страны Нарендра Моди, Президент Пакистана Асиф Али Зардари, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Венгрии Тамаш Шуйок и премьер-министр этой страны Виктор Орбан, Президент Словакии Петер Пеллегрини и премьер-министр этой страны Роберт Фицо, Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Президент Венесуэлы Николас Мадуро, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Ирака Абдул Латиф Рашид, Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, Президент Вьетнама Лыонг Кыонг, Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо, Президент Индонезии Прабово Субианто, Президент ЮАР Сирил Рамафоса, Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Поздравления от имени главы белорусского государства адресованы также Королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифе и наследному принцу, премьер-министру и заместителю Верховного главнокомандующего Силами обороны Королевства Бахрейн Сальману бен Хамаду аль-Халифе, Эмиру Государства Катар Тамиму бен Хамаду аль-Тани и его заместителю Абдалле бен Хамаду аль-Тани, Эмиру Государства Кувейт Мишаалу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, Султану Омана Хайсаму бен Тарику, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду и наследному принцу, премьер-министру Мухаммеду бен Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, Президенту Бангладеш Мохаммеду Шахабуддину, Королю Камбоджи Нородому Сихамони, Князю Монако Альберу II, Президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику, Президенту Ирана Масуду Пезешкиану, Князю и Великому магистру Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Джону Данлэпу, Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну, Президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке, Королю Иордании Абдалле II, Королю Марокко Мохаммеду VI, Председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, Президенту Израиля Ицхаку Герцогу, Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, Президенту Анголы Жоау Лоуренсу, Президенту Кении Уильяму Руто, Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси и избранному Президенту этой страны Даниэлу Франсишку Шапу, Президенту Намибии Нанголо Мбумбе, Президенту Нигерии Боле Тинубу, Президенту Уганды Иовери Мусевени, Президенту Никарагуа Хосе Даниэлю Ортеге, Президенту Доминиканы Луису Родольфо Абинадеру Короне, Президенту Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего, Президенту Боливии Луису Альберто Арсе, Президенту Эквадора Даниэлю Нобоа, Президенту Союза Коморских островов Азали Ассумани, Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, Президенту Республики Сингапур Тарману Шанмугаратнаму, председателю Государственного административного совета, премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну, Президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему.

Послания от имени Президента Беларуси направлены также видным религиозным и общественным деятелям. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Архиепископ Печский, Митрополит Белградо-Карловацкий, Святейший Патриарх Сербский Порфирий, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздниками руководителей международных и региональных организаций, в том числе ООН, СНГ, ШОС, ЕЭК, ОДКБ, СВМДА, МККК, МАГАТЭ.