Лукашенко - правительству о сотрудничестве со странами Африки: Признаков системной работы я не вижу

Как белорусским экспортерам закрепиться на перспективном африканском континенте? Организовать системную работу на рынках наших африканских партнеров - требует Президент. Во Дворце Независимости 30 октября обсудили развитие сотрудничества в этом направлении.

Совещание по вопросам развития сотрудничества со странами Африки

Позиция Александра Лукашенко известна: Африка - это рынок будущего. Он показывает высокие темпы роста. В последнее десятилетие ВВП континента превышает среднемировые значения, ежегодно прирастая на 4 %. К тому же, это кладовая мира. Треть планетарных запасов полезных ископаемых находится на Африканском континенте. Беларусь видит здесь резервы для диверсификации экспорта в ключевых отраслях экономики и готова выстраивать долгосрочное партнерство. Этому помогает высокий уровень политического диалога, достигнутый со многими странами Африки. Но нужна активная реальная работа всех ответственных за это направление.

Пока львиная доля поставок в Африку - так называемый сырьевой экспорт. Товары с добавленной стоимостью составляют менее четверти в общем объеме экспорта. И это еще одна ниша для работы наших экспортеров. Президент требует напряженных планов. В нынешних реалиях не может быть других задач. Это касается и расширения географии продаж, и роста объемов поставок. Пока на африканские страны приходится лишь 2 % белорусского экспорта.

Позиция Александра Лукашенко известна: Африка - это рынок будущего

Глава государства напомнил, что правительством была принята программа действий по развитию сотрудничества со странами Африки на 2024-2026 годы. Однако Президент оценил ее как очень легкую, ненапряженную. Например, темп роста экспорта товаров - 107,2 % при среднем по стране 97,5 %. "Вроде бы, неплохой рост, но цифры слишком занижены", - считает Президент.

"Казалось бы, шанс. Раз пошли дела, так надо собрать резервы, поддержать лучших, научить остальных. А на самом деле? - спросил глава государства. - Признаков системной работы я пока не вижу. Никто ничего не корректирует ни в планах, ни в методах".

Однако жизнь подбрасывает задачи без учета ненапряженных планов правительства, констатировал Президент. "Ситуация на наших основных экспортных рынках сейчас сложная. Оттуда мы ни в коем случае не уйдем и будем бороться за своего потребителя. Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее, - обратил внимание глава государства. - Надо идти на дальнюю дугу и там работать. Это серьезная задача, и не только сегодняшнего дня".

Президент: Политический капитал в Африке нужно монетизировать во взаимовыгодные проекты

"Вы знаете, как монетизировать политический капитал во взаимовыгодные проекты", - констатировал Александр Лукашенко, обращаясь к участникам мероприятия. Соответствующий алгоритм, по его словам, отработан на программе механизации сельского хозяйства Зимбабве. Сейчас по этой же схеме идет успешное сотрудничество с Нигерией. Суммарно туда уже поставлено более 5 тыс. единиц белорусской сельскохозяйственной и специальной техники, проводится обучение персонала, налаживается работа сервисных центров. Есть планы по созданию сборочных производств. "Все понимаем, как надо делать, но делаем очень медленно", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко обозначил направления сотрудничества, по которым нужны дополнительные предложения. Есть перспективы в обеспечении продовольственной безопасности. Предстоит наращивать поставки промышленной и другой продукции, создавать сборочные производства. Наши профильные вузы могут в больших объемах готовить кадры для африканского рынка. Многовекторным видится сотрудничество в сфере здравоохранения: от поставок лекарств до передачи опыта африканским партнерам.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Африканский континент очень важный, перспективный. Поэтому важно сейчас использовать тот положительный опыт, который мы уже имеем с такими странами, как Нигерия, Зимбабве".

По его словам, на примере этих стран реализуется комплексный подход, суть которого состоит в нескольких последовательных этапах в развитии сотрудничества. Сначала это поставки техники с созданием соответствующих сервисных центров, обучение персонала. В последующем - переход на создание совместной крупноузловой сборки техники. Еще один этап - создание совместных производств по переработке, в первую очередь сельскохозяйственной продукции, с целью укрепления продовольственной безопасности африканских партнеров.