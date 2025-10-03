Лукашенко предложил добавить в школьное меню перепелиные яйца

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорский район, где он посетил инновационную перепелиную ферму, поставил задачу проработать более широкое использование перепелиных яиц, в том числе при организации питания детей в школах, пишет БЕЛТА .

"Мы обсуждали тему большего потребления яйца. Инна (директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева. - Прим. БЕЛТА) говорит, что они бы не прочь, чтобы школы больше брали. И Японию приводила в пример, что они это делают, - сказал глава государства. - Надо проработать с 2026 года. А почему нет? Она, оказывается, варит это яйцо и очищенное поставляет".