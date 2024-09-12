Лукашенко предложил опыт и компетенции Беларуси, чтобы способствовать развитию Экваториальной Гвинеи

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Более чем 50 лет назад ваша страна выбрала новый путь, заложив в его основу приоритет интересов жителей. Результатом этого определяющего решения стало крепкое социально ориентированное государство, которое готово не только отстаивать национальные ценности, но и углублять уважительные и взаимовыгодные отношения с международными партнерами", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Экваториальной Гвинее хорошо знают потенциал Беларуси в таких отраслях, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, жилищное и производственное строительство, нефтепереработка, деревообработка и других. "Своим опытом и компетенциями мы можем способствовать достижению новых высот в социально-экономическом развитии дружественной нам Экваториальной Гвинеи", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что подписанная в прошлом году "дорожная карта" двустороннего сотрудничества будет успешно выполнена в полном объеме в соответствии с достигнутыми договоренностями.