Лукашенко предложил привлечь торговые сети для обслуживания населения в сельской местности
Автор:Редакция news.by
В небольшие деревни, пусть даже неперспективные, следует привлечь торговые сети для обслуживания населения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 августа в ходе совещания об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны, сообщила БЕЛТА.
"В небольшие деревни, пусть даже неперспективные, следует привлечь торговые сети для обслуживания населения, - поручил глава государства. - Надо обеспечить баланс: строишь прибыльный бизнес в столице и других крупных городах - возьми на себя небольшую социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе. Тем более что проблемных районов не так уж и много".