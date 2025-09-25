Лукашенко предложил Росатому не уходить из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко просит российскую госкорпорацию "Росатом" не уходить из Беларуси и предложил "возобновить движение" по имеющемуся в стране ядерному центру. Об этом он заявил на Глобальном атомном форуме, сообщила БЕЛТА.

"Хочу вас (обращаясь к главе Росатома Алексею Лихачеву. - Прим. БЕЛТА) публично еще раз попросить не уходить из Беларуси. Думаю, я смогу убедить Президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать. И не только в плане реализации наших с вами задумок со времен Сергея Кириенко (ранее возглавлял "Росатом". - Прим. БЕЛТА). Нам надо продолжать работать по многим направлениям. Мирным и прежде всего в области здравоохранения", - сказал глава государства.

"Очень прошу, чтобы мы с вами (одобрит, думаю, Президент) возобновили наше движение по ядерному центру в Беларуси. Я его сохранил, каким он мне достался с советских времен. Там под контролем Гросси (глава МАГАТЭ. - Прим. БЕЛТА) находится немало хороших материалов. Вы знаете. Мы свято договоренности свои соблюдаем", - добавил Александр Лукашенко.