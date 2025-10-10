3.69 BYN
Лукашенко приехал во Дворец Нации в Душанбе
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал во Дворец Нации в Душанбе, чтобы принять там участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет БЕЛТА.
По прибытии во Дворец Нации Президента Беларуси приветствовал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Как сообщалось БЕЛТА, лидерами стран Содружества планируется рассмотреть около двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.