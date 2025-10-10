Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал во Дворец Нации в Душанбе, чтобы принять там участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет БЕЛТА .

Как сообщалось БЕЛТА, лидерами стран Содружества планируется рассмотреть около двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.