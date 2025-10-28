Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce9a5601-dfce-4215-8b8f-de3cd052a979/conversions/8d8325d7-aac0-4d9d-91da-6c546fbb1a92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce9a5601-dfce-4215-8b8f-de3cd052a979/conversions/8d8325d7-aac0-4d9d-91da-6c546fbb1a92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce9a5601-dfce-4215-8b8f-de3cd052a979/conversions/8d8325d7-aac0-4d9d-91da-6c546fbb1a92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce9a5601-dfce-4215-8b8f-de3cd052a979/conversions/8d8325d7-aac0-4d9d-91da-6c546fbb1a92-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

Конференция в этом году проводится 28-29 октября. Она уже стала одной из видных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов региональной и глобальной стабильности.

В работе конференции принимают участие делегации более 40 государств и 7 международных организаций. Среди участников - министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.

Основная тема конференции - "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности". Дискуссии будут сосредоточены на анализе ключевых тенденций международных отношений, выработке подходов к формированию новой архитектуры безопасности, основанной на принципах равенства, неделимости и взаимного уважения.

Особое внимание будет уделено диалогу между Востоком и Западом, укреплению мер доверия и предотвращению конфронтации.