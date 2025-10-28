3.70 BYN
Лукашенко примет участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
Конференция в этом году проводится 28-29 октября. Она уже стала одной из видных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов региональной и глобальной стабильности.
В работе конференции принимают участие делегации более 40 государств и 7 международных организаций. Среди участников - министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.
Основная тема конференции - "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности". Дискуссии будут сосредоточены на анализе ключевых тенденций международных отношений, выработке подходов к формированию новой архитектуры безопасности, основанной на принципах равенства, неделимости и взаимного уважения.
Особое внимание будет уделено диалогу между Востоком и Западом, укреплению мер доверия и предотвращению конфронтации.
Белорусская сторона последовательно выступает за развитие нейтральной инклюзивной площадки, где представители различных государств и политических школ могут открыто обмениваться мнениями без давления и предвзятых оценок. Цель конференции - не добиться согласия любой ценой, а создать пространство, где можно быть услышанным, что сегодня приобретает особую ценность в условиях растущей международной турбулентности.