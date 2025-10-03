Лукашенко потребовал беречь сельхозтехнику, указав на важность ее регулярного обслуживания

Глава государства заявил, что надо установить конкретные сроки. Например, 10 лет - по трактору, 12-15 лет - комбайн, кормоуборочная техника - 11-12 лет.

"Нам надо прийти к какому-то общему знаменателю. А не то что три, пять, восемь лет - под забор, спишите. Это значит угробили трактор", - сказал Александр Лукашенко.