Лукашенко призвал лидеров стран СНГ укреплять экономический фундамент

"В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. Чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию", - уверен Александр Лукашенко.