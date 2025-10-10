3.69 BYN
Лукашенко призвал лидеров стран СНГ укреплять экономический фундамент
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате заявил о необходимости укреплять экономический фундамент внутри Содружества, сообщает БЕЛТА.
"В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. Чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию", - уверен Александр Лукашенко.
"Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей. Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие без всяких закрытых тем", - призвал белорусский лидер.