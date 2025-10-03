3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Президент Беларуси призвал удерживать урожай зерновых на достигнутом в 2025 году уровне
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси призвал удерживать урожай зерновых на достигнутом в 2025 году уровнеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b2b8118-2424-4de0-9a4b-c1358b0ba43f/conversions/873ba543-8e5d-4bf8-ab92-90a078f18a51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b2b8118-2424-4de0-9a4b-c1358b0ba43f/conversions/873ba543-8e5d-4bf8-ab92-90a078f18a51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b2b8118-2424-4de0-9a4b-c1358b0ba43f/conversions/873ba543-8e5d-4bf8-ab92-90a078f18a51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b2b8118-2424-4de0-9a4b-c1358b0ba43f/conversions/873ba543-8e5d-4bf8-ab92-90a078f18a51-xl-___webp_1920.webp 1920w
Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить урожай зерновых в последующих годах на уровне не ниже показателей 2025 года, пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил, что хоть погода в нынешнем году благоприятствовала высокому урожаю, но задана определенная планка. "Вы достигли этого уровня - ниже нельзя. Надо закрепиться. Хотя бы в течение двух лет", - сказал Президент.