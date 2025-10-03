Президент Беларуси призвал удерживать урожай зерновых на достигнутом в 2025 году уровне

Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить урожай зерновых в последующих годах на уровне не ниже показателей 2025 года, пишет БЕЛТА .

Глава государства отметил, что хоть погода в нынешнем году благоприятствовала высокому урожаю, но задана определенная планка. "Вы достигли этого уровня - ниже нельзя. Надо закрепиться. Хотя бы в течение двух лет", - сказал Президент.