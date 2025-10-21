3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Лукашенко проведет встречу с Саддамом Хафтаром
У Президента Беларуси Александра Лукашенко 21 октября состоится встреча с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой Хафтаром, пишет БЕЛТА.
Правительственная делегация во главе с Саддамом Халифой Хафтаром прибыла в Минск 20 октября вечером. Ливийская сторона заинтересована в налаживании новых контактов с белорусскими партнерами. Среди перспективных направлений: промышленность, аграрный сектор, медицина.
Как сообщалось БЕЛТА, в феврале 2025 года Беларусь с визитом посетил фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар. "Мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси", - сказал на встрече с ним Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА