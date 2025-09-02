Лукашенко провел встречу с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd7d71dd-ede4-4e60-8f92-740fed49a770/conversions/e5bdeca6-77a0-4ab8-914a-74ba100fc4a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd7d71dd-ede4-4e60-8f92-740fed49a770/conversions/e5bdeca6-77a0-4ab8-914a-74ba100fc4a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd7d71dd-ede4-4e60-8f92-740fed49a770/conversions/e5bdeca6-77a0-4ab8-914a-74ba100fc4a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd7d71dd-ede4-4e60-8f92-740fed49a770/conversions/e5bdeca6-77a0-4ab8-914a-74ba100fc4a4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пекине встретился с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем Секретариата и главой Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, пишет БЕЛТА.

Глава белорусского государства назвал Китай настоящим другом Беларуси: "За три десятка лет нашего сотрудничества я не могу вспомнить ни одного случая, где бы вы неуважительно как-то отнеслись к нашей стране, где бы вы не поддержали Беларусь, где бы вы не ответили добром на наши просьбы. Словом, вы настоящие друзья".

Александр Лукашенко рассчитывает, что определенное на его встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином будущее направление белорусско-китайского сотрудничества с акцентом на промышленную кооперацию принесет очень хорошие плоды и результаты.

Встречаясь с Цай Ци, глава государства отметил, что обычно на подобных мероприятиях протокольно всегда говорят обычные вещи с благодарностью за прием, за то, как обходятся с гостем. "В сегодняшнем случае, в данном моменте, я хочу вас абсолютно искренне (дело не в дипломатии и совсем не в том, что надо быть дипломатичным), от всей души поблагодарить за все то, что вы сделали, делаете для Беларуси вообще и в ходе этого моего визита и делегации. Вы как великая страна, представитель великой цивилизации делаете невообразимое для гостей. Не только для меня, а для всех гостей. А их тут больше трех десятков (на уровне лидеров стран и глав международных организаций. - Прим. БЕЛТА). Вы для них делаете все, чтобы они уехали из Китая в хорошем настроении и навсегда остались вашими друзьями", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что это важно для отношений между государствами. Но в случае сотрудничества с Беларусью еще важнее другое: "Нам с вами удалось выстроить основательный фундамент наших отношений. У нас прочные торгово-экономические отношения. У нас нет проблем в области политики, дипломатии. Мы всегда и везде поддерживаем друг друга на международных площадках. У нас установились самые дружеские тесные отношения между руководителями стран".

В свою очередь Цай Ци подчеркнул, что сейчас под стратегическим руководством лидеров двух стран в китайско-белорусских отношениях всепогодного всестороннего стратегического партнерства сохраняется динамика стремительного развития: "Наши отношения, можно сказать, вступили в период наилучшего развития в своей истории".

Он отметил, что на днях состоялась содержательная встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, в ходе которой был достигнут целый ряд договоренностей, намечены новые планы для дальнейшего развития китайско-белорусских отношений.

Цай Ци заверил в готовности китайской стороны к совместной реализации всех достигнутых договоренностей, продвижению многопланового сотрудничества и наполнению двусторонних отношений новым содержанием.