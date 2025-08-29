3.69 BYN
Лукашенко раскрыл новые детали своего телефонного разговора с Трампом
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая раскрыл новые детали своего телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом, пишет БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее Беларуси, глава государства обратил внимание, что страна исторически и географически находится между Востоком и Западом, и поэтому ее всегда подталкивают к выбору той или иной стороны. Особенно остро это ощущалось в период после распада Советского Союза.
"В мире нет такой страны, как мы, которая бы находилась в таком сложном положении. Когда мы разговаривали с Дональдом (по телефону 15 августа. - Прим.), 35 минут мы где-то обсуждали некоторые проблемы… Он, наверное, не был настроен на такой разговор. Но мы заговорились и он мне обронил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер", - рассказал подробности состоявшейся беседы Александр Лукашенко.
"Наверное, когда он изучал ситуацию, познакомился с Беларусью, увидел, что у нас непросто и на востоке, и на западе. И на юге война, и на севере хватает у нас этих балтийских соседей, одуревших. Он согласился с этим и сказал о том, что в очень сложной ситуации находится Беларусь", - добавил глава государства.