Лукашенко рассказал, какие компоненты нацбезопасности имеются у каждого государства Содружества
Автор:Редакция news.by
Противодействие терроризму, укрепление надежности границ и борьба с транснациональной преступностью стали компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, информирует БЕЛТА.
"Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью - это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ", - заявил Александр Лукашенко.
По словам Президента, обширная повестка заседания - прямое подтверждение того, что современные угрозы касаются всех.