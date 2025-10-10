Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко рассказал, какие компоненты нацбезопасности имеются у каждого государства Содружества

заседание Совета глав государств СНГ в узком формате в Таджикистане
Фото: belta.by

Противодействие терроризму, укрепление надежности границ и борьба с транснациональной преступностью стали компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, информирует БЕЛТА.

"Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью - это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, обширная повестка заседания - прямое подтверждение того, что современные угрозы касаются всех.

