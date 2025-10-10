Лукашенко рассказал, какие компоненты нацбезопасности имеются у каждого государства Содружества

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab95a99b-923b-4e94-b098-0513965fe10f/conversions/505eae7a-ba3c-4f4b-87c7-c6de988fa19e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab95a99b-923b-4e94-b098-0513965fe10f/conversions/505eae7a-ba3c-4f4b-87c7-c6de988fa19e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab95a99b-923b-4e94-b098-0513965fe10f/conversions/505eae7a-ba3c-4f4b-87c7-c6de988fa19e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab95a99b-923b-4e94-b098-0513965fe10f/conversions/505eae7a-ba3c-4f4b-87c7-c6de988fa19e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Противодействие терроризму, укрепление надежности границ и борьба с транснациональной преступностью стали компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком формате, информирует БЕЛТА.

"Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью - это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ", - заявил Александр Лукашенко.