Лукашенко рассказал, кого видит своим преемником и сколько еще планирует находиться у власти

В интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своими мыслями о том, какого человека он видит в качестве своего преемника.

В западных СМИ активно обсуждается вопрос, кто же станет преемником Александра Лукашенко. Многие ставят на сына Николая, однако сам Президент четко дал понять, что это не так: "Нет, нет, нет! Вот ты у него спроси, ты его можешь так сильно обидеть этим. Да он вообще не преемник. Он же взрослый. Это у него вот уже последние три года, когда он сознательно живет, студентом стал. В меру какой-то оппозиционный он. Хотя он поддерживает мои действия. Он понимает, разбирается во всем. Он читает и вашу всю эту "гадость" на американском языке, смотрит, читает и делает определенные выводы".

Своего сына белорусский лидер не видит в большой политике, но выразил надежду, что после него управлять страной будет вменяемый, нормальный человек.

"Я даже допускаю то, что он будет проводить несколько иную политику. Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно, эволюционно развивал страну, - чтобы не было вот этой ломки революционной. Я этого хочу. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ну, ради бога. Да слушайте, я вам честно говорю, вот второй раз в своей жизни я уже готов был закончить на предыдущих выборах, зная, что люди меня однозначно поддержат. Но вот они сказали "нет, мы не готовы". И был поставлен вопрос так, что я предатель, я сбежать хочу. Пришлось остаться", - отметил глава государства.