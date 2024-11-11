Лукашенко рассказал, на что будет нацелена следующая пятилетка

"В будущем году и не только - пятилетка целая - будет отдана качественному строительству, качественной работе. Готовьтесь к этому. Некачественно не будет. Любой президент, которого изберут, он все равно уже будет нацелен на качество. Это уже привычка нашего народа - чистота, качество. Это - главное наше достижение и наши бренды. К этому готовьтесь", - заявил белорусский лидер.