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Лукашенко рассказал, на что будет нацелена следующая пятилетка

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Будущая пятилетка будет нацелена на качество. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия нового участка третьей линии Минского метрополитена, пишет БЕЛТА.

"В будущем году и не только - пятилетка целая - будет отдана качественному строительству, качественной работе. Готовьтесь к этому. Некачественно не будет. Любой президент, которого изберут, он все равно уже будет нацелен на качество. Это уже привычка нашего народа - чистота, качество. Это - главное наше достижение и наши бренды. К этому готовьтесь", - заявил белорусский лидер.

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