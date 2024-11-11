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Лукашенко рассказал, на что будет нацелена следующая пятилетка
Будущая пятилетка будет нацелена на качество. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия нового участка третьей линии Минского метрополитена, пишет БЕЛТА.
"В будущем году и не только - пятилетка целая - будет отдана качественному строительству, качественной работе. Готовьтесь к этому. Некачественно не будет. Любой президент, которого изберут, он все равно уже будет нацелен на качество. Это уже привычка нашего народа - чистота, качество. Это - главное наше достижение и наши бренды. К этому готовьтесь", - заявил белорусский лидер.
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