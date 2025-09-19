3.64 BYN
Лукашенко рассказал о "допросе" министра сельского хозяйства по поводу кукурузы
Лидер Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область рассказал, как "допрашивал" министра сельского хозяйства и продовольствия по поводу состояния дел на кукурузных полях, пишет БЕЛТА.
"По кукурузе анализ не провели, где будете на зерно, где будете на силос косить. Я боюсь, что у нас получится так, что мы рассчитываем получить зерно кукурузы, а кукуруза не созреет. И мы потеряем время, чтобы ее убрать на силос. Не уберем на силос - кукуруза пересохнет, и зерно не получим от кукурузы", - сказал глава государства.
Он отметил, что накануне обсуждал эту тему с главой Минсельхозпрода: "Я его допрашивал вчера: "Ты мне объясни, где, что и как, созреет ли кукуруза?". Начинаются общие фразы философские".
"Поэтому посмотрите", - поставил задачу Президент.