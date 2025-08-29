Лукашенко рассказал о главном стимуле работы и почему считает себя "случайным" Президентом

Каковы самые важные принципы, которыми руководствуется при принятии решений Президент Беларуси Александр Лукашенко и какой страной хочет видеть Беларусь, он рассказал в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group).

Беларусь должна развиваться по-китайски - тихо, спокойно, без всяких рывков, эволюционно. Я этого хочу. В мире нет такой страны, как мы, которая бы находилась в таком сложном положении. Александр Лукашенко

Президент Беларуси напомнил, что Беларусь была "самой советской республикой", была самой преданной в составе Советского Союза, а еще, что нигде не было такого народа, как белорусский.

"Наш народ интернациональный, привык жить в дружбе, согласии. Это китайцы могут сами по себе существовать, им никто не нужен, а белорусы привыкли жить коллективно. И после распада Советского Союза экономика Беларуси оказалась в сложном положении в силу того, что кооперационные связи были очень широкие. Мы получали комплектующие из России, Казахстана, Украины и Прибалтики, а здесь создавали конечный продукт для продажи внутри Советского Союза и за его пределами. И этот разрыв (распад СССР. - прим. news.by) для нас был очень болезненным. Нам надо было все сохранить", - сказал глава государства.

"Националисты в Беларуси кричали (которые привели Украину к войне), что нам не надо Китай, Россия, а надо свой путь, а если что, то с поляками или американцами. Если бы мы тогда поступили не по-китайски, а рванули на Запад, мы бы сегодня страны не имели. Она бы просто развалилась, у нас не было бы экономики", - заявил в интервью глава Беларуси.

Он указал и на то, что в белорусском государстве, как и в некоторых других постсоветских странах, перманентно были бы цветные революции. "Это был бы подарок Западу, но мы поступили по-китайски - спокойно. Успокоившись, поняли, что то, что есть, бросать не надо, а нужно развивать, совершенствовать, модернизировать. И не надо терять друзей, которые нам сырье, ресурсы поставляли, терять рынки, где мы продавали продукцию", - добавил Президент.

Александр Лукашенко вспомнил, что на тот момент ему еще не было и 40 лет, поэтому "не скажешь, что все это понимал". Он предположил, что ему помог Господь. "Я часто говорю, что я случайный Президент. Это действительно, я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: как народ рискнул неопытного человека избрать президентом? - задался вопросом глава государства. - Я это, конечно, ценю, для меня это главный стимул в работе - я не должен подвести тех, кто со мной рядом сегодня, и мой народ".