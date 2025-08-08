3.71 BYN
Лукашенко рассказал о приезде в Минск Сороса и попытках "оторвать" Беларусь от России
Разговаривать надо со всеми, если ты хочешь нормальных отношений. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.
Белорусский лидер отметил, что Америка все еще является мировым лидером, хоть и ослабленным. Он констатировал, что Беларусь, как и многие другие страны, во многом зависит от США, а также подчеркнул, что с приходом Дональда Трампа к власти подход американской стороны по отношению к Беларуси никак не изменился. "Политику, которую Госдеп проводил при Джо Байдене и даже сейчас при Трампе проводит в отношении Беларуси, мы прекрасно знаем", - констатировал Александр Лукашенко.
Удивился ли он, когда поступила информация, что американцы хотят с ним обсудить некоторые проблемы регионального характера? Да, определенное удивление было, но белорусский лидер всегда был и остается открытым для диалога.
"Это мое кредо, это мой принцип. Разговаривать надо со всеми, если ты хочешь нормальных отношений. И если не разговариваешь, потихоньку движешься к войне. Нам это не надо", - заявил белорусский лидер.
Он отметил, что в начале диалога с американцами не рассчитывал на то, что США будут серьезно настроены по вопросам снятия санкций и нормализации отношений. "У нас же отношений никаких. Вы же своего посла вывезли отсюда. Посла нет, другого нет. Посольство, ну, если и работает, то на какую-то пакость, не больше", - сказал Александр Лукашенко.
Снятие санкций стало бы большим шагом на пути к нормализации отношений между Беларусью и США. Однако при этом президент подчеркнул, что с помощью санкций западный мир пытается разделить Беларусь с Россией. "Со времен первого приезда ко мне Сороса (Джордж Сорос - американский финансист, инвестор, автор знаменитой методички. - Прим. news.by). В 1994 или 1995 году он приехал ко мне и предложил (стать частью западного мира.-Прим.news.by). Но я был перед ним честен. Я ему честно сказал о его политике. Он сидел, слушал меня, изучал. Я говорю: "Джордж, ты меня извини, я эту политику проводить не буду. Поэтому это, наверное, наша с вами последняя встреча". Я дал понять, что мы сотрудничать не будем", - поделился глава государства.