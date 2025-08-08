Лукашенко рассказал о приезде в Минск Сороса и попытках "оторвать" Беларусь от России

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью корреспонденту журнала Time news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5788cd42-116b-4fae-8023-17257d11825f/conversions/026bce2d-3c5d-4f50-a443-a53e78aeaa80-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5788cd42-116b-4fae-8023-17257d11825f/conversions/026bce2d-3c5d-4f50-a443-a53e78aeaa80-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5788cd42-116b-4fae-8023-17257d11825f/conversions/026bce2d-3c5d-4f50-a443-a53e78aeaa80-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5788cd42-116b-4fae-8023-17257d11825f/conversions/026bce2d-3c5d-4f50-a443-a53e78aeaa80-xl-___webp_1920.webp 1920w

Разговаривать надо со всеми, если ты хочешь нормальных отношений. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.

Белорусский лидер отметил, что Америка все еще является мировым лидером, хоть и ослабленным. Он констатировал, что Беларусь, как и многие другие страны, во многом зависит от США, а также подчеркнул, что с приходом Дональда Трампа к власти подход американской стороны по отношению к Беларуси никак не изменился. "Политику, которую Госдеп проводил при Джо Байдене и даже сейчас при Трампе проводит в отношении Беларуси, мы прекрасно знаем", - констатировал Александр Лукашенко.

Удивился ли он, когда поступила информация, что американцы хотят с ним обсудить некоторые проблемы регионального характера? Да, определенное удивление было, но белорусский лидер всегда был и остается открытым для диалога.

"Это мое кредо, это мой принцип. Разговаривать надо со всеми, если ты хочешь нормальных отношений. И если не разговариваешь, потихоньку движешься к войне. Нам это не надо", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что в начале диалога с американцами не рассчитывал на то, что США будут серьезно настроены по вопросам снятия санкций и нормализации отношений. "У нас же отношений никаких. Вы же своего посла вывезли отсюда. Посла нет, другого нет. Посольство, ну, если и работает, то на какую-то пакость, не больше", - сказал Александр Лукашенко.