Лукашенко рассказал об их "семейных" отношениях с Си Цзиньпином

В интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что во время своего визита в Китай, еще будучи депутатом, он почувствовал, что за этой страной будущее.

По словам главы белорусского государства, оппозиция в те годы с недоверием отнеслась к его словам и считала, что Китай никогда не сможет подняться.

"Что касается Си Цзиньпина, наших дружеских отношений, он, будучи вторым человеком в Китае, прилетал ко мне. Я помню, он попросил меня охарактеризовать, как я вижу ситуацию в мире. О многом говорили. Мы подошли к глобусу (этот глобус у меня в кабинете до сих пор), и на карте я охарактеризовал ситуацию так, как понимал. О наших отношениях с Китаем ему рассказывал", - поделился Александр Лукашенко.

В свое время Беларусь передавала Китаю технологии в производстве самосвалов, что тоже укрепило уровень доверия между странами.