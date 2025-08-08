3.71 BYN
Лукашенко рассказал об их "семейных" отношениях с Си Цзиньпином
В интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что во время своего визита в Китай, еще будучи депутатом, он почувствовал, что за этой страной будущее.
По словам главы белорусского государства, оппозиция в те годы с недоверием отнеслась к его словам и считала, что Китай никогда не сможет подняться.
"Что касается Си Цзиньпина, наших дружеских отношений, он, будучи вторым человеком в Китае, прилетал ко мне. Я помню, он попросил меня охарактеризовать, как я вижу ситуацию в мире. О многом говорили. Мы подошли к глобусу (этот глобус у меня в кабинете до сих пор), и на карте я охарактеризовал ситуацию так, как понимал. О наших отношениях с Китаем ему рассказывал", - поделился Александр Лукашенко.
В свое время Беларусь передавала Китаю технологии в производстве самосвалов, что тоже укрепило уровень доверия между странами.
"У нас установились с ними уже такие, знаете, семейные, можно сказать, отношения. У нас есть форма общения, когда моя семья - я и Коля - приезжает к нему (Си Цзиньпину. - Прим. news.by.) домой и мы обсуждаем какие-то вопросы. Он у меня дома был. У нас давно-давно сложились с ними теплые дружеские отношения", - поделился белорусский лидер.