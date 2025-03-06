Лукашенко: Развитие в Беларуси беспилотных систем - это очень большая перспектива

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Развитие в Беларуси беспилотных авиационных систем - это очень большая перспектива. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время посещения в Минске выставки новейших российских беспилотников, сообщает БЕЛТА.

В числе участников мероприятия с российской стороны - заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин, спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. О перспективах использования беспилотных систем в различных сферах подробно доложил гендиректор ООО "Транспорт будущего", председатель центра компетенций "Беспилотные авиационные системы" Юрий Козаренко.

Главное предложение российской стороны заключается в создании в Беларуси завода по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тыс. единиц ежегодно. Речь идет об использовании единой технологической платформы, что обеспечит экономическую эффективность, упростит производство и разработку новых моделей.

По словам Юрия Козаренко, использование беспилотников в различных сферах позволит получить дополнительную прибавку к ВВП в размере нескольких миллиардов долларов. "Мы оцифровали параметры Беларуси, понимаем, сколько нужно дронов и какое будет влияние на ВВП. Мы говорим, что на первом этапе 2 тыс. агродронов даст до 1 млрд долларов в ВВП. Это и рост урожайности, экономия - нет потерь, когда мы затаптываем посевы сельхозтехникой, экономия на средствах защиты растений и многое другое. И это оцифровка всех полей. Это умное сельское хозяйство", - привел он пример.

Аналогично можно получить финансовый эффект при использовании беспилотных авиационных систем в логистике, для нужд мониторинга в различных сферах и даже в образовательных сферах.

"Огромное количество запросов от различных стран. Давайте эти запросы реализовывать вместе", - предложил Юрий Козаренко.

"Это мы изучим принципиально, - заявил Александр Лукашенко. - Для нас это очень большая перспектива".

На выставке главе государства продемонстрировали различные беспилотные авиационные системы, которые могут выполнять целый спектр задач, в том числе специальных. В числе экспонатов был даже дрон-художник, с помощью которого был установлен мировой рекорд - нарисован мурал, размеры которого составляют 300 кв.м. Это самый большой арт-объект, созданный дроном.

Александр Лукашенко в вопросе развития беспилотных авиационных систем предложил сформировать в Беларуси группу специалистов и направить их в Россию для дополнительной подготовки по самым передовым направлениям. "Чтобы вы научили всех наших, которые будут работать, и желающих", - сказал он.

Президент отметил, что в апреле - мае планирует принять экзамен у белорусских специалистов, которым давались поручения по развитию отечественных беспилотных систем. А потому информация, озвученная россиянами, как раз кстати. "Хорошо, что вы мне об этом сказали. Я теперь знаю, у кого взять специалистов, чтобы вы помогли мне принять у них экзамен, - сказал глава государства. - У нас делают и самолеты, и вертолеты для сельского хозяйства. Они показывали на выставке. Вот это все посмотрим. Поэтому готовьтесь".

В завершение Александр Лукашенко еще раз поблагодарил российскую сторону за предоставленную информацию и заявил о готовности сотрудничать в вопросе строительства завода: "Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем: так в России вы не построите, как здесь".

"Спасибо вам, спасибо Владимиру Владимировичу (Президенту России Владимиру Путину - прим. ред.) за то, что он помощника своего прислал и показали это все. Что-то мы умеем. Но у меня такое чувство, что мы только на первой стадии находимся. Россияне очень серьезно продвинулись в этом направлении", - отметил Президент.

Непосредственно до осмотра выставки Александру Лукашенко представили перспективные направления сотрудничества с Россией. Об этом подробно рассказал заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Направлений много, и касаются они не только беспилотников. Речь также о платформенной экономике и экономике данных, внедрении цифровых валют, автотуризме, развитии железнодорожного сообщения, сфере промышленных роботов, углубленной подготовке инженерных кадров, цифровизации образования и здравоохранения.