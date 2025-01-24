Лукашенко: с мусульманами у меня особые отношения - полная гармония

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля на встрече с представителями религиозных конфессий рассказал об особых отношениях с мусульманами, сообщает БЕЛТА.

"С мусульманами у меня особые отношения - полная гармония. Так сложилось в моей президентской жизни, что с мусульманскими странами, практически со всеми, у меня прекрасные отношения. Больше, чем прекрасные. Я всегда с уважением относился к ним, они меня нормально воспринимают, несмотря на то, что я не мусульманин", - сказал Александр Лукашенко.

Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович отметил, что стране удалось избежать губительного пути богоборчества. По его словам, благодаря поддержке главы государства свое развитие в Беларуси получило и мусульманство.

"Многие-многие просто узнали о великой ценности религии, о положительных чертах исламской веры, культуре и духовных традициях наших граждан, татар - мусульман Беларуси, - сказал Абу-Бекир Шабанович. - Мы миновали таким образом ксенофобию, исламофобию, на которые очень богаты другие государства".

Он напомнил, что в ноябре 2016 года при участии президентов Беларуси и Турции в Минске была открыта воссозданная соборная мечеть. "Это событие явилось для нас таким (значимым. - Прим. БЕЛТА), что мы свою историю - более 627 лет - подразделяем на до и после. Это вызвало такой положительный резонанс в мире и в первую очередь в мусульманском мире", - заявил муфтий.

По его словам, за прошедшие годы соборная мечеть превратилась в центр ислама Беларуси. Причем это не только центр богословия и притяжения верующих, но и своеобразная диалоговая площадка для межгосударственных, межнациональных и межконфессиональных встреч.

Абу-Бекир Шабанович передал Александру Лукашенко слова благодарности и поддержки от всех мусульман Беларуси. "Мы во всем стратегическом и тактическом ваши помощники. И выражаю веру, что все мы вместе под вашим непосредственным руководством сохраним нашу общую родину, любимую Беларусь", - добавил он.