Лукашенко: Санкции лишь стимулируют Беларусь и Кубу к совместному поиску эффективных решений

Санкции лишь стимулируют Беларусь и Кубу к совместному поиску эффективных решений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 июня на переговорах c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко назвал хорошей традицией конструктивное взаимодействие Беларуси и Кубы на международной арене. По его словам, стороны разделяют подходы друг друга к важнейшим темам современной повестки дня и оказывают безусловную взаимную поддержку.

"Единогласно и последовательно выступаем против односторонних ограничительных мер в международной политике и торговле. Незаконное санкционное давление на наши государства не только не ослабевает, но и усиливается. Особенно это касается механизмов финансовых расчетов. Но негативные внешние факторы лишь стимулируют нас к совместному поиску эффективных решений", - подчеркнул белорусский лидер.