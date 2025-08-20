Лукашенко: Совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы

20 августа во Дворце Независимости состоялись переговоры Александра Лукашенко с президентом Ирана. Масуд Пезешкиан прибыл в нашу страну с официальным визитом. Минск и Тегеран готовятся подписать Договор о стратегическом сотрудничестве. Глобально его наполнение на протяжении почти 4 часов обсуждали политики вместе с профильными специалистами. Как заверил Александр Лукашенко, нет никаких секретов или закрытых тем. Беларусь исполнит перед Ираном все взятые на себя обязательства. Это комплексное сотрудничество, начиная от обеспечения продовольственной безопасности до военно-технического взаимодействия. У политиков состоялся хороший и полезный разговор. Общность взглядов и по развитию экономического взаимодействия, и по вопросам мирового значения - международной повестки и безопасности.

Ключевые тезисы заявлений лидеров Беларуси и Ирана и кулуары этого визита

Президента Ирана ждали в Беларуси еще в июне. Но известные печальные события внесли свои коррективы. В ночь на 13 июня Израиль развернул военную операцию против Ирана. США вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Сегодня (20 августа) на протяжении переговорного дня Пезешкиан будет благодарить нашего Президента за публичную поддержку.

Масуд Пезешкиан - девятый президент Ирана. Одержал победу на досрочных выборах после гибели президента Раиси в авиакатастрофе. Пезешкиан продолжает привлекать внимание своей многовекторной внешней политикой и добивается снятия незаконных санкций.

Иран более 40 лет под санкциями

После исламской революции 1979 года США и страны Евросоюза начали вводить односторонние экономические санкции против Ирана. Сегодня они распространяются на нефтяной, энергетический, металлургический, судоходный, банковский и другие секторы. Это стало стимулом, чтобы развивать нефтепереработку, автомобилестроение, фармацевтику. Но внешнее давление плюс сложная военно-политическая ситуация, приток афганских беженцев, конечно, сказываются на экономике.

Аракчи Аббас, министр иностранных дел Ирана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c70d743-b7c6-45bc-824a-512d225d0f13/conversions/274d4119-f730-45f2-9b0f-116f85d5bc1b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c70d743-b7c6-45bc-824a-512d225d0f13/conversions/274d4119-f730-45f2-9b0f-116f85d5bc1b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c70d743-b7c6-45bc-824a-512d225d0f13/conversions/274d4119-f730-45f2-9b0f-116f85d5bc1b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c70d743-b7c6-45bc-824a-512d225d0f13/conversions/274d4119-f730-45f2-9b0f-116f85d5bc1b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Аракчи Аббас, министр иностранных дел Ирана:

"Господин Лукашенко - великий друг Ирана. У нас прекрасные отношения. И подтверждением этому служит данный визит. Это знак политической воли наших сторон, нацеленный на развитие наших двусторонних отношений и продвижение наших интересов во всех сферах: политической, экономической и, конечно, культурной".

Население Ирана составляет более 80 млн человек

Иран - страна с 80-миллионным населением. Такое количество человек нужно накормить, одеть, обеспечить медицину, дать людям рабочие места.

После победы на выборах Пезешкиан в числе приоритетных задач видит привлечение инвестиций, борьбу с инфляцией, а также развитие медицины и образования. Тем более он сам врач-кардиохирург и бывший министр здравоохранения Ирана.

Глава государства тепло приветствовал высокого гостя, заметив, что его визит в Беларусь изначально планировался на июнь этого года. "В силу непредвиденных обстоятельств он был немного перенесен. Но, тем не менее, он не стал менее значимым, - сказал Александр Лукашенко. - Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед иранской республикой. Вы приехали к своим друзьям, вы должны чувствовать себя здесь как у своих друзей. Если у нас и будет какое-то невыполнение тех условий, по которым мы договорились, думаю, мы обсудим эти вопросы сегодня в откровенной и дружеской беседе".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/602b4c91-1257-4516-bdd6-e116d8869d3f/conversions/800779aa-abeb-4ab5-a8f7-698cf2225fba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/602b4c91-1257-4516-bdd6-e116d8869d3f/conversions/800779aa-abeb-4ab5-a8f7-698cf2225fba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/602b4c91-1257-4516-bdd6-e116d8869d3f/conversions/800779aa-abeb-4ab5-a8f7-698cf2225fba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/602b4c91-1257-4516-bdd6-e116d8869d3f/conversions/800779aa-abeb-4ab5-a8f7-698cf2225fba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко также упомянул про свои визиты в Тегеран, которые, по его словам, были наполнены радушием, и встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которому Президент попросил передать самые теплые дружеские пожелания.

Возвращаясь к повестке переговоров, глава государства подчеркнул: "Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать (по всем вопросам - прим. ред.): по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов - иранского и белорусского".

Президент Ирана, обращаясь к Президенту Беларуси, отметил, что рад возможности находиться в Минске, чтобы обсудить вопросы белорусско-иранских отношений. "Я должен подтвердить тот факт, что у нас общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения", - сказал Масуд Пезешкиан.

Иранский президент также обратил внимание на договоренности, которые были достигнуты в рамках таких организаций, как Евразийский экономический союз, БРИКС и ШОС. По его мнению, благодаря этим структурам Иран и Беларусь могут развивать не только многосторонние, но и двусторонние отношения.

"Конечно, наши общие взгляды должны воплощаться в жизнь в экономической, культурной сферах, в сфере развития туризма между нашими странами, а также, как вы отметили, в развитии военно-технического сотрудничества", - уверен Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана считает, что односторонний деструктивный подход со стороны США и их союзников по всему миру является неприемлемым.

"Мы - и наша, и ваша страна - хотим остаться независимыми. И в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и кооперацию, - подчеркнул Масуд Пезешкиан. - Мы понимаем, что нейтрализовать эти незаконные санкции может развитие наших отношений и наши договоренности, которые будут реализованы на практике".

Иран - ключевой игрок и ведущая экономика Западной Азии. Это и геополитическое положение, и запасы нефти и газа, они обеспечивают значительную часть ВВП и экспорта. Страна считается энергетической сверхдержавой (10 % мировых доказанных запасов нефти и 15 % запасов газа). В последнее десятилетие опережающими темпами развиваются промышленность и сектор услуг. А еще там очень развит ювелирный туризм. Бирюза, сапфиры, изумруды - самые популярные камни. Это и древняя традиция: иранские мужчины носят крупные перстни. А вот галстуки - нет. Они не запрещены, но после революции так повелось, считается, что это западное веяние.

Иранский перстень ручной работы на пальце news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8956d9b0-5ffa-4152-b2b7-a221d09f5780/conversions/efcae04f-d0e4-40bb-860f-31fe0c8330f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8956d9b0-5ffa-4152-b2b7-a221d09f5780/conversions/efcae04f-d0e4-40bb-860f-31fe0c8330f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8956d9b0-5ffa-4152-b2b7-a221d09f5780/conversions/efcae04f-d0e4-40bb-860f-31fe0c8330f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8956d9b0-5ffa-4152-b2b7-a221d09f5780/conversions/efcae04f-d0e4-40bb-860f-31fe0c8330f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Должна быть ручная работа. И эти кольца всегда остаются в семье и передаются от отца к сыну", - рассказал он о своем кольце.

Сильная медицина и трансфер технологий

Иран известен сильной фармакологической отраслью. Полностью закрывает потребности населения в лекарствах. На слуху и передовые разработки.

Недавно там открыли крупнейшую клинику для лечения хронических ран - от инфекционных до диабетических. Применяют инновационную технологию холодной плазмы.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы на сегодняшний день должны обеспечить как внутри страны и при поставках на экспорт субстанции, лекарственные препараты высокого качества, которые будут безопасны как для наших граждан, так и для граждан, куда мы поставляем. И в этом отношении регуляторика между Республикой Беларусь и Ираном разная. В рамках того меморандума, который мы сегодня планируем к подписанию, существует и такой пункт, который позволяет нам отработать это более глубоко на взаимовыгодных и понятных позициях".

Взаимная торговля пока не соответствует возможностям Беларуси и Ирана

За последние 5 лет торговля между двумя странами увеличилась в 5 раз. Но это все равно не те цифры, которые бы соответствовали нашим возможностям. В Иране пользуется большим спросом продукция нашей деревообработки, химической промышленности и калийные удобрения.

Поставки продукции деревообработки

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"В 2023 году был максимальный объем нашей продукции поставлен - порядка 12,5 тыс. кубометров. К сожалению, из-за определенных событий, что были в Иране, плюс другие события, в этом году сотрудничество опять мы начинаем, можно сказать, с начального этапа. Порядка 2 тыс. кубометров пиломатериалов уже поставлено. И сегодня мы обсуждаем варианты увеличения поставок. Какие здесь есть вопросы? Первое - логистика. Мы прорабатываем варианты через дружественные страны. Наша продукция в Иране очень востребована".

Планы сотрудничества президенты Беларуси и Ирана обсудят в полном составе с делегациями.

Характеризуя сотрудничество двух стран по различным направлениям, глава государства подчеркнул: "Признаемся откровенно, мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. Фундамент для масштабного рывка есть. И Вы, господин Президент, очень правильно сказали, что у нас предостаточно ресурсов, чтобы динамично развиваться".

Президент отметил: "Наше сотрудничество - это фундамент для стратегического партнерства, вклад в стабильность в этом неспокойном мире. Совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно ответить на современные вызовы, открыть новые горизонты и построить процветающее будущее для наших стран".

Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96af81b3-5a27-44fa-88e6-d0b937c9f650/conversions/722f70d3-ad59-4926-919f-bd2dfb2f21f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96af81b3-5a27-44fa-88e6-d0b937c9f650/conversions/722f70d3-ad59-4926-919f-bd2dfb2f21f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96af81b3-5a27-44fa-88e6-d0b937c9f650/conversions/722f70d3-ad59-4926-919f-bd2dfb2f21f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96af81b3-5a27-44fa-88e6-d0b937c9f650/conversions/722f70d3-ad59-4926-919f-bd2dfb2f21f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Совместные проекты Беларуси и Ирана в промышленности

Рассчитываем запустить и совместные проекты по созданию производств карьерной, тракторной и сельскохозяйственной техники.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Мы договорились о создании совместных предприятий: это Минский тракторный завод, наши карьерные самосвалы, Гомсельмаш. Это путь, который мы на сегодняшний день должны пройти за короткий срок, чтобы уже в 2026 году был виден результат".

Поставки продовольствия и логистика

Что касается поставок продовольствия, в силу религиозных моментов предпочитают там исключительно продукцию халяль.

Наш министр сельского хозяйства расскажет, что сейчас предстоит договориться с коллегами о цене.

Сопутствующий вопрос - логистика. Сейчас наши товары в Иран доставляют по трем направлениям: есть маршрут через астраханские порты, западный - через Азербайджан и восточный - через Казахстан. Опять же среди актуальных вопросов - цена логистики и обратная загрузка.

Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций:

"Будем продолжать работать дальше с ценой. Вот сейчас с иранскими коллегами попытаемся тоже в какой-то степени подрегулировать ценовой фактор. Возможно, получится сделать комплексную ставку для наших грузоотправителей. И это позволит задействовать в том числе этот маршрут. Но хочу сказать, что рост по отношению к прошлому году, если брать через Иран в третьи страны, у нас существенный. Это порядка 180 %".

Сотрудничество на международных площадках

Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7391c2cc-fc9d-4879-bb96-ab05ab5e3db4/conversions/75491780-c808-4470-9383-38a707c54e70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7391c2cc-fc9d-4879-bb96-ab05ab5e3db4/conversions/75491780-c808-4470-9383-38a707c54e70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7391c2cc-fc9d-4879-bb96-ab05ab5e3db4/conversions/75491780-c808-4470-9383-38a707c54e70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7391c2cc-fc9d-4879-bb96-ab05ab5e3db4/conversions/75491780-c808-4470-9383-38a707c54e70-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для Ирана Беларусь - надежный и предсказуемый союзник. Вместе мы работаем на влиятельных интеграционных площадках ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Помимо международной - политической поддержки, это сильная экономическая.

С Евразийским союзом у Ирана, наконец, зона свободной торговли. В условиях санкций каждый новый вызов - повод искать возможности.

Санаи Мехди, заместитель главы администрации президента ирана по политическим вопросам:

"Есть намерение лидеров, есть подписанные документы, есть очень хорошие перспективы в наших взаимоотношениях. Обе стороны находятся под санкциями, имеют опыт работы вместе при санкциях. Я думаю, что есть хорошие перспективы".

Иран - энергетическая сверхдержава и ведущая экономика Западной Азии

Масуд Пезешкиан подчеркнет, что Беларусь для Ирана - надежный партнер. И он в свою очередь считает себя обязанным реализовать дорожную карту сотрудничества. Она рассчитана до 2026 года. Специалисты еще раз проведут ревизию для актуализации плана. Мир и события в нем стремительно меняются, соответствующей должна быть и скорость нашего взаимодействия.

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко назвал переговоры с Масудом Пезешкианом весьма содержательными, а атмосферу, в которой состоялась эта встреча, теплой и конструктивной. "Иначе быть не могло. Наши суверенные государства связывает более 30 лет плодотворного сотрудничества, основанного на искренней дружбе и уважении", - обратил внимание глава государства.

По его словам, стороны достигли хороших результатов, которые позволят совершить позитивные сдвиги в двустороннем взаимодействии. "Хорошим будет итогом этих сдвигов, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом, подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Александр Лукашенко.

"Белорусская сторона нацелена на планомерное выполнение дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном до 2026 года. Мы договорились с президентом по инициативе наших министерств иностранных дел, что мы еще раз в ближайшее время проревизируем основные положения нашей дорожной карты. То, что для нас очень актуально и нужно, мы оставим и будем непременно исполнять, - сказал Президент. - Это наш основной практический документ и инструмент. Дорожная карта служит расширению партнерства между странами по ключевым направлениям. Сегодня мы подписали совместное заявление, которое актуализирует наши планы и расставляет акценты в достижении обозначенных в наших планах целей".

"Иран нас уговаривает, чтобы мы активнее использовали логистическое направление через Россию и Иран. Россия, Армения, Иран и на Персидский залив. Уговаривают! Так нам это надо прежде всего", - констатировал глава государства.

Президент уверен, что это является весомым вкладом в формирование фундамента долгосрочного стратегического партнерства между Ираном и ЕАЭС, которое укрепит экономическую безопасность всех его участников.

По словам Масуда Пезешкиана, Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Беларусью. "Мы достигли многих хороших договоренностей, а также обсудили региональные и международные вопросы, провели консультации. У нас общие взгляды и общий подход ко многим вопросам. Я бы хотел подтвердить, что Исламская Республика Иран для развития отношений с Республикой Беларусь не видит никаких закрытых тем, никаких ограничений и заинтересована в развитии всесторонних отношений с Беларусью", - заявил Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана также затронул сотрудничество с Беларусью в международной сфере: "Мы будем и далее сотрудничать в рамках БРИКС и ШОС, будем двигаться к созданию многополярного мира".

Лукашенко о новом витке эскалации между Израилем и Ираном

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d691632-3136-4665-9d00-07983b9732f4/conversions/96178a22-e62a-4074-9e80-6af828960ccb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d691632-3136-4665-9d00-07983b9732f4/conversions/96178a22-e62a-4074-9e80-6af828960ccb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d691632-3136-4665-9d00-07983b9732f4/conversions/96178a22-e62a-4074-9e80-6af828960ccb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d691632-3136-4665-9d00-07983b9732f4/conversions/96178a22-e62a-4074-9e80-6af828960ccb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наш Президент точно не из тех, кто выбирает удобные формулировки, если речь касается геополитической ситуации. 20 августа Александр Лукашенко скажет о крайне напряженной ситуации после нового витка эскалации между Израилем и Ираном.

Лукашенко: Поддерживаем легитимное право Ирана на развитие мирного атома

"Силовое противостояние - серьезная угроза региональной и международной стабильности и безопасности, особенно в связи с нанесением ударов по инфраструктуре Ирана, в том числе ядерной, которая находится под контролем МАГАТЭ, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы поддерживаем легитимное право Ирана на развитие мирного атома. Уверен, для достижения прочного мира важно воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать новую эскалацию. Мудрость, дальновидность должны возобладать над эмоциями и предубеждениями".

Сегодня подписано более 10 документов

Более 10 документов подпишут министерства и ведомства двух стран. Будет работа для нашего авиаремонтного завода, концерна "Беллесбумпром", ветеринарных специалистов. Конечно, обо всем этом покажем и расскажем. Министерство информации, Белтелерадиокомпания и Белорусское телеграфное агентство подписали документы с коллегами.

Многовекторная политика Беларуси