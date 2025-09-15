Лукашенко: Союз с Россией спас наши страны от экономической катастрофы и потери суверенитета

В интервью для издания "Разведчик" СВР России Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко оценил влияние внешних факторов на развитие Союзного государства. Санкционное давление Запада в каком-то смысле даже полезно, поскольку стимулирует ускоренное достижение экономического суверенитета, финансовой и технологической независимости.

Александр Лукашенко подробно рассказал, как за последние годы российско-белорусское сотрудничество в экономической, технологической и оборонной сферах вышло на качественно новый уровень, выделил наиболее успешные проекты и обозначил резервы для дальнейшего роста.

Оглядываясь на пройденный путь, Президент подчеркнул, что выбор в пользу союза с Россией был продиктован самой жизнью и спас обе страны от экономической катастрофы и потери суверенитета: "Особенно остро это проявилось после кризиса 1998 года, когда предприятия останавливались, цены росли, люди теряли сбережения. Именно тогда стало окончательно ясно - либо мы вместе находим решение, либо каждая страна будет выживать поодиночке".

По его словам, страны нашли путь через реальную экономическую интеграцию, создание совместных производств и согласованную социальную политику.

Не все получалось сразу, признал Александр Лукашенко, но компромисс был найден, поскольку цена вопроса - в исторической судьбе народов. "Мы прошли через множество испытаний: финансовые кризисы, глобальные экономические потрясения, бешеные санкции Запада. Вместе мы выдержали серьезную проверку на прочность", - сказал он.

Уникальный формат интеграции, не имеющий аналогов в мире, позволяет сохранять суверенитет, независимость, территориальную целостность и государственное устройство каждой страны. "Сильные суверенные государства - сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции", - сформулировал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что ресурсы Беларуси и России разные, но в этом сила СГ - страны не дублируют, а дополняют друг друга. Россия остается главным торгово-экономическим партнером Беларуси. "По итогам прошлого года Беларусь вошла в четверку стран мира по объему товарооборота с Россией и продолжает лидировать среди стран СНГ. Торговый оборот между странами вырос в семь раз, достигнув в 2024 году вместе с услугами почти 60 млрд долларов", - заявил он.

Особое внимание уделяется импортозамещающим проектам. В качестве примера Александр Лукашенко привел карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 т с российским двигателем Ярославского моторного завода мощностью 1050 л.с.

"Ранее в данном классе применялись только импортные двигатели. Российский агрегат не уступает зарубежным аналогам и при этом имеет меньшие издержки при эксплуатации", - пояснил Президент.

Заметные успехи достигнуты в микроэлектронике: дорожная карта до 2030 года предусматривает создание 88 новых видов продукции. Полным ходом идет реализация проекта "Союзный станок", где все комплектующие производятся на территории Беларуси и России. Благодаря совместным усилиям обеспечена на 100 % продовольственная безопасность СГ.

Главным достижением Александр Лукашенко считает улучшение качества жизни граждан - жители Союзного государства пользуются равными правами в трудоустройстве, социальном обеспечении, медицине, образовании и пенсионных вопросах.

"Введение льготных тарифов на мобильную связь, расширение избирательных прав, увеличение авиарейсов между регионами - все это реальные показатели укрепления союзных отношений", - отметил он.

Основой дальнейшего развития Президент назвал углубление региональной интеграции. Ежегодный Форум регионов Беларуси и России стал ключевой платформой для межрегионального сотрудничества, инноваций и контрактов.

Взаимодействие в научно-технической сфере эволюционировало от поддержки отраслей до создания новых направлений. Особенно ярко это видно в космической сфере: восемь совместных программ, первая белорусская женщина-космонавт на орбите, действующий спутник дистанционного зондирования Земли и новый аппарат с рекордным разрешением в 35 см, где "начинка белорусская, а платформа - российская".

Страны активно работают над единым цифровым пространством, развитием ИИ и "умных" технологий. В медицине совместные разработки спасают тысячи жизней.

"Настоящим технологическим прорывом и символом дружбы братских народов стала Белорусская АЭС. Это наш ответ политическому давлению и площадка для развития собственных компетенций в использовании мирного атома", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Однако без объединенных рынков энергоресурсов сложно двигаться вперед, отметил Президент. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии - только начало. "Нам нужно двигаться дальше - создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран", - сказал он.