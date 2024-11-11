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Лукашенко: США просят Беларусь расширить штат в своем посольстве в Минске

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Фото БЕЛТА

США просят Беларусь расширить штат в своем посольстве в Минске. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в кратком интервью телеканалу "Россия" в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области РФ, пишет БЕЛТА.

Комментируя обновленные рекомендации американских властей, которые снова призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь и немедленно покинуть страну, Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не переживают по этому поводу.

"У нас американцев практически нет. Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят - пусть находятся у нас, нет - значит, нет. Но их 0,2 человека", - сказал Президент.

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