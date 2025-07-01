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Лукашенко: Страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигонnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7acca095-d480-445c-8283-0078f2d52cf9/conversions/1df30649-fcc6-4f8f-aa9b-80a4e2ac1838-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7acca095-d480-445c-8283-0078f2d52cf9/conversions/1df30649-fcc6-4f8f-aa9b-80a4e2ac1838-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7acca095-d480-445c-8283-0078f2d52cf9/conversions/1df30649-fcc6-4f8f-aa9b-80a4e2ac1838-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7acca095-d480-445c-8283-0078f2d52cf9/conversions/1df30649-fcc6-4f8f-aa9b-80a4e2ac1838-xl-___webp_1920.webp 1920w
Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 1 июля во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА.
"Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, "гитлеровского Евросоюза". Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира - это будет их выбор", - заявил белорусский лидер.