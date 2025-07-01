Лукашенко: Страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон

Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 1 июля во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА .

"Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, "гитлеровского Евросоюза". Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира - это будет их выбор", - заявил белорусский лидер.