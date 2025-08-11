Лукашенко - Текслеру: Последняя моя встреча с Путиным была полезной

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал прошедшую на Валааме встречу с российским коллегой Владимиром Путиным очень продуктивной и полезной, информирует sputnik.by.

"Последняя встреча наша с Владимиром Владимировичем Путиным была очень продуктивной и очень полезной. Мы прежде всего смотрели на перспективу наших отношений", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером.

При этом он отметил важность сотрудничества Беларуси и России.

"Мы единое целое, наше отечество - от Бреста до Владивостока, так и остается. Не по нашей вине мы два государства, но мы находим точки соприкосновения, мы сотрудничаем, сотрудничаем неплохо", - сказал Лукашенко.

Российский и белорусский лидеры провели переговоры на острове Валаам 1 августа.

Во время встречи было сделано несколько важных заявлений: так, Путин сообщил, что специалисты России и Беларуси выбрали позиции для установки "Орешника", оценил переговоры в Стамбуле и заявил, что Россия благодарна Беларуси за помощь и поддержку в переговорах по Украине и обменах военнопленными.