Лукашенко: Трамп не такой, каким мы его видим, он понимающий человек
Автор:Редакция news.by
22 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистов и охарактеризовал, какой ему видится личность Президента США Дональда Трампа, пишет БЕЛТА.
"Трамп не такой, каким мы его видим, - заметил Александр Лукашенко, - В публичном поле появляются какие-то фрагменты его выступлений плюс накладывают свой отпечаток особенности перевода и складывается впечатление, что он импульсивный, непоследовательный. Нет. Это человек понимающий. Ему бы побольше таких надежных людей я думаю, польза от этого будет. Тем более что он настроен на мир".