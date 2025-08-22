Лукашенко: Трамп не такой, каким мы его видим, он понимающий человек

"Трамп не такой, каким мы его видим, - заметил Александр Лукашенко, - В публичном поле появляются какие-то фрагменты его выступлений плюс накладывают свой отпечаток особенности перевода и складывается впечатление, что он импульсивный, непоследовательный. Нет. Это человек понимающий. Ему бы побольше таких надежных людей я думаю, польза от этого будет. Тем более что он настроен на мир".