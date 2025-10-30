3.71 BYN
Лукашенко требует бороться за своего потребителя на основных рынках
На основных рынках для белорусского экспорта нужно бороться за своего потребителя, несмотря на сложную ситуацию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 октября на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки, пишет БЕЛТА.
"Ситуация на наших основных (экспортных. - Прим. БЕЛТА) рынках сейчас сложная. Оттуда мы ни в коем случае не уйдем и будем бороться за своего потребителя. Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее, - обратил внимание глава государства. - Надо идти на дальнюю дугу и там работать. Это серьезная задачи и не столько сегодняшнего дня".
Для руководителей Президент ставит задачи обеспечить загрузку мощностей, рабочие места и зарплаты для людей, несмотря на существующие трудности. "Именно в сложных ситуациях!" - подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото БЕЛТА