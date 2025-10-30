Лукашенко требует бороться за своего потребителя на основных рынках

На основных рынках для белорусского экспорта нужно бороться за своего потребителя, несмотря на сложную ситуацию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 октября на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки, пишет БЕЛТА.

"Ситуация на наших основных (экспортных. - Прим. БЕЛТА) рынках сейчас сложная. Оттуда мы ни в коем случае не уйдем и будем бороться за своего потребителя. Но у предприятий и отраслей уже не может быть отговорок, что все законтрактовано, что кто-то в России предлагает лучшую цену и так далее, - обратил внимание глава государства. - Надо идти на дальнюю дугу и там работать. Это серьезная задачи и не столько сегодняшнего дня".