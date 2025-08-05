Лукашенко требует от науки реальной отдачи - НАН Беларуси ждут реформы

Во Дворце Независимости сегодня 5 августа прошло совещание с рабочей группой по результатам деятельности Национальной академии наук Беларуси.

Под руководством главы госконтроля все, чем занимались ученые, проверяли по двум направлениям. Первое, насколько результаты исследований принесли практически ощутимый результат реальному сектору экономики. И второе, как организована сама работа академии. Не все гладко.

Вопросы предстоит решать новому руководителю научного сообщества - бывшему вице-премьеру Владимиру Каранику, он сейчас будет отвечать за это направление.

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Президент потребовал большей связки науки и белорусских предприятий. Плюс, конечно, ученые должны заниматься разработками в импортозамещении. Все, что можем делать сами, должно быть сделано.

Само совещание по работе Академии наук не то чтобы предполагает большое количество участников, хотя ученых в стране немало.

Почти все участники рабочей группы, которая занималась оценкой деятельности академии, - доктора или кандидаты наук. И при этом большинство работает в реальном секторе.

Так, Сергей Красный известен своими исследованиями в борьбе с онкологией, работает в клинике в Боровлянах. Алексей Козлов - замминистра промышленности, в его ведении все госпредприятия. Министр образования Андрей Иванец был сотрудником НАН и занимался химией. Александр Косинец, как и нынешний глава Академии наук Владимир Караник, хирург.

Поэтому все понимают, насколько важна прикладная часть исследований, вне зависимости от направления.

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О том, что группа будет работать, и этот подход будет критическим, стало известно в июне 2024 года. А 2 месяца назад сменился глава академии.

И сейчас вакантны два места заместителей в президиуме. Очень настойчиво продолжает звучать тезис о том, что инвестиции в науку есть и будут. Но и отдача должна быть другой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

"Развитие нашего общества и, прежде всего, экономики без науки не только сегодня, но и впредь невозможно. Это не только мой вывод, исходя из жизненной ситуации и обстоятельств, так развивается весь мир. В свое время было много мнений о работе нашей Академии наук. И мнения были разные, порой диаметрально противоположные. Одни оценивали ее, как бывший руководитель Академии наук и другие его сторонники, положительно. Другие - крайне негативно, и тогда было принято решение серьезно проанализировать работу Академии наук".

Президент Беларуси Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0be9869b-64dd-43b2-a213-c817175949a5/conversions/d450e4df-89ab-482f-a602-5246583ca1eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0be9869b-64dd-43b2-a213-c817175949a5/conversions/d450e4df-89ab-482f-a602-5246583ca1eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0be9869b-64dd-43b2-a213-c817175949a5/conversions/d450e4df-89ab-482f-a602-5246583ca1eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0be9869b-64dd-43b2-a213-c817175949a5/conversions/d450e4df-89ab-482f-a602-5246583ca1eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас в академии работают 14 тыс. человек. Каждый ли из них может что-то "открыть"? Нет. Может ли каждая инновации идти из академии? Тоже нет. Но если ученые что-то обещают, значит, должны при этом оценивать свои силы.

"На финансирование научных исследований тратится много государственных средств, но должной отдачи мы не видим. Есть только точечные положительные результаты без широкого внедрения в отрасль экономики. Сегодня этого явно недостаточно. По отдельным перспективным направлениям, таким как беспилотники, электротранспорт и т.д. мы просто топчемся на месте. Руководство Академии наук пообещало, что они все сделают на уровне мировых стандартов", - отметил глава государства.

Президент Беларуси также заявил, что по некоторым передовым направлениям государство отстает от других стран, и потребовал от ученых включиться в разработку суперперспективных направлений, таких как ИИ, нейросети и биотехнологии.

"Давайте заниматься тем, на что мы способны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

О проблемах Академии наук на текущий момент подробно рассказал глава рабочей группы. Самое неправильное - отсутствие разделения ролей, которое зачастую и приводит к разработкам ради разработок.

лаборатории в НАН Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/645f7308-dda4-4e96-8b29-671023e191ea/conversions/3a0cb2d0-0297-4535-954b-247e8c39714a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/645f7308-dda4-4e96-8b29-671023e191ea/conversions/3a0cb2d0-0297-4535-954b-247e8c39714a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/645f7308-dda4-4e96-8b29-671023e191ea/conversions/3a0cb2d0-0297-4535-954b-247e8c39714a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/645f7308-dda4-4e96-8b29-671023e191ea/conversions/3a0cb2d0-0297-4535-954b-247e8c39714a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

"Академия наук в одном лице формировала перечень программ научных исследований, выступала их заказчиком, исполнителем и оценивала результаты выполнения. Как итог, росла доля исследований для собственных нужд. За 2024 год она составила 83 %. Впоследствии такие исследования часто просто ложились на полку".

Что реально может изменить ситуацию, так это прямая работающая связка между компаниями, предприятиями, холдингами и учеными, когда в общем диалоге одни смогут сформулировать, что им надо, а вторые не только предлагать лучшее решение, но и периодически выступать инициаторами процесса.

"Работа должна действительно напоминать симбиоз. Вот для примера, электрическая лампочка не является плодом эволюции керосиновой лампы. Производители осветительного оборудования того времени, они теоретически не могли заказать исследование в области электричества, поскольку они это не знают. Лампа накаливания - это тоже достижение фундаментальное в разных направлениях: электричество, материаловедение. Поэтому разделить и сегментировать исследования не получится. Для этого и обсуждался вопрос совета по стратегическим проектам. Наука не должна быть оторвана от практики, но при этом практика должна уметь ставить правильные вопросы для науки. Мы должны работать вместе", - объяснил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник.

председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17271547-c227-4527-b5f7-97cdd431b2f6/conversions/3cbf6701-fbd6-407f-a45d-6a9b5f1eead8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17271547-c227-4527-b5f7-97cdd431b2f6/conversions/3cbf6701-fbd6-407f-a45d-6a9b5f1eead8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17271547-c227-4527-b5f7-97cdd431b2f6/conversions/3cbf6701-fbd6-407f-a45d-6a9b5f1eead8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17271547-c227-4527-b5f7-97cdd431b2f6/conversions/3cbf6701-fbd6-407f-a45d-6a9b5f1eead8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дело еще и в том, что у Национальной академии наук масса функций - от определения мест, где можно охотиться в Беларуси, до участия в подготовке программ Союзного государства. А тут речь может идти и про обращения с радиоактивными отходами, и про создание технологий для совместных предприятий.

Итак, вот обозначенные Президентом направления для приоритетного контроля: практикоориентированность, внедрение разработок в экономику, импортозамещение и экспорт научно-технической продукции.

Для "перенастройки" Академии наук уже посмотрели по-другому и на организацию процессов, и на финансирование.

"Мы четко определили, что будет в рамках научных исследований, что будет в рамках научно-технических работах, как это будет финансироваться, каким образом повышать роль не только Академии наук, но и отраслевых регуляторов, которые должны быть заказчиками по прикладным вопросам, и они же должны отвечать за внедрение и дальнейшую коммерциализацию. Ну и, конечно, это коснется и организационной структуры, потому что работа рабочей группы показала, что не все там, мягко сказано, оптимально. Поэтому, да, это будет большая многоплановая работа", - отметил Василий Герасимов

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee08d7f5-564b-4154-8ff8-6eccc59e76dd/conversions/d34206fe-e0c1-4f1a-828a-02a7923a7f44-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee08d7f5-564b-4154-8ff8-6eccc59e76dd/conversions/d34206fe-e0c1-4f1a-828a-02a7923a7f44-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee08d7f5-564b-4154-8ff8-6eccc59e76dd/conversions/d34206fe-e0c1-4f1a-828a-02a7923a7f44-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee08d7f5-564b-4154-8ff8-6eccc59e76dd/conversions/d34206fe-e0c1-4f1a-828a-02a7923a7f44-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если говорить про топ-10, что сами ученые считают прорывом за 2024 год - это работа коллектива Академии наук по материаловедению, которое используется в микроэлектронике, в этом белорусы сильны. А также разработки ученых Института физики.