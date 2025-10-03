Лукашенко: Цель одна, глобальная - никому не отдавать свой рынок

О развитии птицеводства шла речь 3 октября в Солигорске. Президент был в регионе с рабочей поездкой. Но разговор получился куда шире. Задача для аграриев, которые завершают сезон, закрепиться на уровне урожая зерновых этого года. Что касается производства мяса птицы и яиц, где мы одни из лидеров в регионе, здесь не без проблем. Беларусь рассчитывает в ближайшие годы уйти от импорта генетического сырья в птицеводстве. Важно, чтобы было свое. Глобальная цель - не отдавать свой рынок. Звучали и локальные поручения правительству и руководителям на местах.

Несмотря на то что визит в Солигорск - известный промышленный центр - предполагал большой разговор о птицеводстве, только им Президент предсказуемо не ограничивается. Внимание к Минскому региону самое пристальное во все времена, а теперь особое и к работе нового губернатора - Минщина завершает озимый сев.

В первую очередь Александр Лукашенко поинтересовался, завершен ли сев озимых. Председатель Минского облисполкома доложил, что массовый сев как раз завершается.

Глава государства также высказал некоторые нарекания в отношении уровня хозяйствования на земле, чтобы не было проседания. Речь в том числе о том, что Президент видел по пути с борта вертолета. "Я вижу по полям этим. Он (район - прим. ред.) хуже становится, чем был 2 года назад", - отметил он.

Глава государства, в частности, недоволен качеством вспашки в отдельных местах. "Даже на подлете - вы тут распахали непонятно что. Но это не вспашка. Если плохо вспахано, не жди никакого урожая. Потому что потом уже бульдозером будешь ровнять поле", - сказал он.

Навести порядок на земле

Не дает забыть Александр Лукашенко и про то, что в Беларуси в разгаре Год благоустройства. Если уж и наводить порядок, то по всем углам.

Еще один вопрос касался заброшенных и неиспользуемых приусадебных участков по всей стране. Их необходимо вводить в сельхозоборот. "Надо с ними разбираться", - требует глава государства.

Президент пояснил, что по совокупной площади такие неиспользуемые участки сравнимы с землями, которые в стране стремятся ввести в оборот за счет мелиорации.

Президент призывает закрепиться на уровне урожая зерновых этого года

Аграрный сезон - 2025 на финише. По его итогам ждут хороший результат. В этом году с колоса взяли больше, чем в прошлом. Но президентское "не расслабляться" звучит и сегодня.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что уборку кукурузы на силос планируется закончить к 20 октября, на зерно - максимум к 7 ноября.

Александр Лукашенко еще раз высказался и по поводу сева озимых. Он отметил, что не доводит какие-то жесткие даты. Но, имея опыт в аграрной сфере, понимает, когда и что оптимально сделать, чтобы урожай будущего года был не хуже нынешнего. "Мужики, вы делайте, когда хотите. Я вам даты не назначал. Я чувствую, когда надо посеять. Вот к первому посеяли - растения силу возьмут, как в деревне говорят. Они силу наберут, перезимуют. А если мы посеем позже, будет росток - не больше", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что хоть погода в нынешнем году благоприятствовала высокому урожаю, но задана определенная планка. "Хорошая была погода. Во время налива зерна хватало влаги. Поэтому получили тяжеловесный колос. Это не значит, что завтра будет так. Но это планка. Вот вы достигли этого уровня - ниже нельзя. Надо на этом уровне закрепиться. Хотя бы пару лет. Нельзя ниже опускаться", - сказал глава государства.

Лукашенко: Председатель райисполкома - хозяин и президент на своей земле

Неделю назад посещение Городца в Шкловском районе вызвало бурю эмоций. Мало того что родное хозяйство главы государства работает слабо, так еще и местная власть пыталась пустить пыль в глаза. Система работы для таких сельхозпредприятий и ответственность руководителей районов - принципиальный вопрос.

"Председатель райисполкома - хозяин и президент на своей земле. Он должен управлять на территории. Работать надо, нужно зарабатывать, - подчеркнул белорусский лидер. - Отвратительная работа в некоторых хозяйствах. Потом придется закрывать бюджетными деньгами. А где их взять?"

Рачительный подход к технике

Не зря говорят: копейка рубль бережет. От рачительного подхода в АПК - от председателя до механизатора - многое зависит. Под присмотром должен быть каждый трактор.

"Все кричат: "Дайте, дайте технику!" Вот дай плохому хозяйству технику. Трактор, комбайн - энергонасыщенная техника, очень сложная. Через год под забор поставят. Поэтому нам надо очень серьезно думать, кому давать эту технику", - сказал глава государства.

Он не исключил, что где-то, возможно, технику стоит отдать лучшим хозяйствам, но под обязательство помочь соседям, где не смогут с ней должным образом обращаться. "Надо взять это на серьезнейший контроль", - сказал Президент.

Глава государства заявил, что надо установить конкретные сроки. Например, 10 лет - по трактору, 12-15 лет - зерноуборочный комбайн, кормоуборочная техника - 11-12 лет.

"Нам надо прийти к какому-то общему знаменателю в этом плане. А не то что 3, 5, 8 лет - под забор, спишите. Это значит "угробили трактор, давай новый", - сказал Президент.

Инновационный проект в Солигорске

Солигорская птицефабрика - крупнейший производитель в стране куриных и перепелиных яиц - работает больше полувека. На месте не стоит, развивается, а последние три года активно корпит над инновационным проектом - перепелиной фермой в агрогородке Кривичи. Под нее площадка в 16 гектаров.

В Беларуси установят полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения

Во время рабочей поездки глава государства заявил, что никаких новых земель из состава сельхозугодий под строительство или приусадебные участки давать не будут, так как это ценный ресурс. Тем более когда в малых населенных пунктах есть много заброшенных и неиспользуемых участков. "Чтобы все распахали, ненужное убрали", - поручил он.

Что касается отчуждения земель сельхозназначения под иные нужды, то Александр Лукашенко однозначно обозначил подход: "Это исключено. Это единичные случаи под инвестиции какие-то. И то это все решения Президента. Лес и сельхозугодья. Чтобы все понимали, что в будущем году будет полный запрет на отчуждение земель сельхозназначения. Отчуждать земли сельхозназначения - ни в коем случае".

Планы по созданию селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов

Такой подход солигорцы тоже берут на заметку. Тем более что они активно осваивают инвестиции - реконструируют птичники, задумали строить цех по переработке перепелиных яиц и создавать селекционно-генетический центр. Пока закупать суточный молодняк приходится за рубежом.

Александру Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики доложили о планах по созданию селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов.

Глава государства поинтересовался у специалистов, когда в Беларуси будет своя перепелка. Дело в том, что сейчас отечественное птицеводство зависит от поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм из-за рубежа.

"Своя перепелка - через три с половиной года. Быстро это не делается, пять лет отводится на получение собственного кросса (гибриды пород и линий домашней птицы - прим. ред.). У нас уже генофонд создан. У нас есть база, есть с чего работать. Это реальная работа", - сказала директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева.

Александр Лукашенко также поинтересовался мнением руководителя Национальной академии наук Владимира Караника. "По перепелке хороший шанс есть. Шанс, что порода будет конкурентоспособна, очень высок", - ответил он.

Логика птицеводов понятна - снижать зависимость от импорта, подключать науку, повышать эффективность. Такой подход всегда найдет поддержку Президента. Тем более что спрос на перепелиную продукцию растет, она полезнее и аллергии с ней реже. Так что впишется в меню школьников.

Пройтись по птичнику в принципе невозможно, разве что просто заглянуть, да и посетители - лишний стресс для пернатых. Новый комплекс масштабный (в несколько ярусов) и максимально автоматизирован. Это полсотни рабочих мест и в итоге будет 200 млн штук перепелиных яиц ежегодно.

Совещание по развитию птицеводства

Президент собирает совещание, чтобы поговорить о трендах и главное - проблемах отрасли. Несмотря на все сложности, Беларусь один из лидеров в регионе по производству мяса птицы, хватает и себе с лихвой, и продать на экспорт. Бройлеры, утки, индейка, производство куриных и перепелиных яиц - этим занимаются 38 сельхозпредприятий.

Вместе с тем львиная доля производства мяса птицы (75 %) приходится только на 6 бройлерных птицефабрик: "Дружба", Витебская бройлерная птицефабрика, "Белоруснефть-Особино", агрокомбинат "Дзержинский", "Смолевичи-Бройлер" и "Серволюкс Агро". "Эти предприятия работают эффективно: используют современные технологии, производят качественную продукцию, осуществляют ее глубокую переработку, реализуют, в том числе на экспорт. Способны ли остальные птицефабрики конкурировать с ними, надо ли нам такая конкуренция, - обозначил ключевые вопросы Президент. - Что будем делать дальше? Не будем мешать им развиваться, пусть развиваются сами по себе или примем другие решения? Что будем делать с мелкими предприятиями? Будем ли строить новые птицефабрики или стоит рассмотреть вопрос реорганизации их путем присоединения к более эффективным птицефабрикам?"

Александр Лукашенко предупредил, что к вопросу о дальнейшей судьбе мелких птицефабрик нужно подойти комплексно и обязательно учитывать, что там есть определенные навыки, персонал, знакомый со спецификой работы отрасли. "Этих людей потерять нельзя. Построить на пустом месте птицефабрику - это не проблема сегодня. Вопрос в кадрах, в людях, - пояснил глава государства. - Нужны грамотные, убежденные птицеводы".

Частые причины падежа - бесхозяйственность и разгильдяйство

Производство птицы дело доходное, но деликатное. Малейшее нарушение санитарного режима несушек грозит падежом. И ситуация здесь не улучшается, влияет и питание, и уход за птицей, и банальное разгильдяйство на производстве.

"До сих пор вскрываются случаи нарушения режима: пронос работниками личных вещей на территорию, прохождение сотрудников в чистую зону в обход санпропускника, а также работа без спецодежды, - сказал Александр Лукашенко. - В некоторых птицеводческих организациях не исключена возможность попадания синантропной птицы. Не в полной мере проводятся мероприятия по борьбе с грызунами. Элементарного не делаем".

Кроме того, не всегда проводится вакцинация птицы, а значит, есть риск заболеваний. Установлены факты отсутствия на отдельных объектах необходимого количества дезинфицирующих средств, медикаментов, несоблюдения схем лечебно-профилактических мероприятий. Допускаются нарушения технологических регламентов и ветеринарных правил.

"Во многом это обусловлено кадровым дефицитом, поскольку птицефабрики укомплектованы ветеринарными и зоотехническими специалистами на 90 %", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что разговорам о нехватке кадров в целом нужно положить конец, обеспечив закрепление профильных специалистов на местах. "Подготовили специалистов - они должны работать там, для чего их готовили. И эту тему надо закрыть, - поставил задачу глава государства. - Надо решить, Дмитрий Николаевич (Крутой, глава Администрации Президента. - Прим. ред.), раз и навсегда эту проблему".

Вопрос в том, как развивать отрасль, учитывая, что стране хватает, а конкуренция на внешних рынках только жестче. Беларусь в топ-15 экспортеров мяса птицы и яиц. В свое время ставка на индейку - такую продукцию белорусы полюбили - подстегнула птицеводство. Важная задача на перспективу - уйти от импорта сырья.

Беларусь рассчитывает в ближайшие годы уйти от импорта генетического сырья в птицеводстве

Сейчас в Беларуси нет альтернативы импорту цыплят для производства инкубационных яиц. Для комплектования птицефабрик родителями в страну завозится прародительское стадо мясных цыплят. Также и в яичном птицеводстве. Каждая птицефабрика работает напрямую с зарубежными партнерами. "Мы пришли к тому, что в ближайшее время от импорта яиц уйдем. Понадобится еще лет, может, 5-7, если мы с учеными начнем заниматься этим немедленно для того, чтобы уйти от импорта (в этой сфере. - Прим. ред.)", - сказал Президент.

"Полная зависимость от импорта не гарантирует стабильной работы птицефабрик, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Каждый завоз птицы связан, в том числе, с вероятностью заноса новых инфекций, а также (что очень актуально) со срывом поставок". В этой связи Президент спросил, как будет решаться вопрос недостатка мощностей родительских площадок в яичном и мясном направлениях.

Глава государства также напомнил о поручении создать селекционно-генетический центр для получения собственной племенной продукции (оно было дано в 2023 году). Это должно быть уникальное для Беларуси предприятие полного цикла, но на данный момент построено всего 3 %. Поэтому Президент поручил подключиться всем заинтересованным и помочь побыстрее ввести это предприятие в строй, тем более что оборудование уже имеется. "Надо оперативно - в течение будущего года. Если надо, подключимся, и надо быстро построить", - поставил задачу Президент.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что в Беларуси мясо птицы занимает долю в 38 % от всего производства мяса в стране. Если говорить именно о мясном птицеводстве, то прародительские формы закупаются за рубежом и поставляются на племптицерепродуктор "Бройлер" агрокомбината "Дзержинский". "Там мы производим 2 млн голов родительского стада. Это 56 % от всего родительского стада, которое нам требуется в стране", - рассказал глава ведомства.

Таким образом, еще 44 % родительского стада пока закупается за рубежом, хотя эти полтора миллиона голов можно было бы производить в Беларуси. Для этого надо достроить еще один репродуктор первого порядка. "Он будет небольшим. Там буквально два здания, чтобы полностью 3,5 млн голов родительского стада производить у себя в стране, - сказал Юрий Горлов. - Сегодня цена одного цыпленка, которого мы получаем у себя, 5,2 евро. Из-за границы мы покупаем - 6,2 евро. На одном цыпленке мы переплачиваем 1 евро. На полтора миллиона голов - это полтора миллиона евро, которые могут оставаться в стране".

Александр Лукашенко в связи с этим поинтересовался ценой вопроса. Ему доложили, что для реализации проекта вместе с оборудованием потребуется порядка 20 млн рублей.

"Семь миллионов долларов по максимуму, а то и в пять вложимся", - сделал вывод глава государства.

"Нам это надо завтра или мы не готовы, его построив, эксплуатировать? Если оно будет завтра, вы его можете использовать? Фабрикам это надо?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Ответ был утвердительным. Более того, министр отметил, что это не только уход от зависимости по импорту, но и плюс для профилактики и минимизации болезней. Дело в том, что завоз племенных и гибридных цыплят из различных источников снижает ветеринарное благополучие предприятий, ведь каждый завоз птицы связан с риском заноса новых инфекций.

Лукашенко: Никому нельзя отдавать свой рынок

Наука в селекции должна дать эффект - это будет новый импульс для эффективного птицеводства. Не только в этой сфере, а в принципе перспективные и нужные проекты всегда найдут поддержку на госуровне.

Александр Лукашенко также заявил о необходимости оказывать всяческую поддержку отечественным предприятиям.

"Свой рынок не надо никому отдавать. Займем рынок, и хорошо. Помогайте там, где возможно, своим предприятиям. Это очень важно сейчас. Цель одна, глобальная - никому не отдавать свой рынок. По всем направлениям", - подчеркнул глава государства.

"Если есть рынок, если мы видим хорошую экономику в том или ином производстве, надо поддерживать эти проекты, а не тратить деньги непонятно куда", - добавил Александр Лукашенко.

Оказалось, что линейка солигорской фабрики очень широкая: от куриных колбасок до яичной продукции, и здесь от ассортимента вообще разбегались глаза. От вкусной дегустации не отказались даже журналисты.

Подарок для Президента

А вот на подворье Президента - теперь новые подопечные - перепелочки.