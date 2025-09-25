Лукашенко: У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли

"Мы что, говорим сегодня о войне, говорим о военных проблемах? Нет. А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форуме, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями, которые бы так открыто, честно заявили: "Приходите и смотрите!". Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся. Вот так в открытую в сложные времена заявили о том, что приходите, мы будем с вами сотрудничать. У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли", - сказал Александр Лукашенко.