Президент Беларуси участвует в Глобальном атомном форуме

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b1159c6-6629-415d-af31-0994ff4d9f68/conversions/3b197642-b136-44e2-a6fd-d639be37df57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b1159c6-6629-415d-af31-0994ff4d9f68/conversions/3b197642-b136-44e2-a6fd-d639be37df57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b1159c6-6629-415d-af31-0994ff4d9f68/conversions/3b197642-b136-44e2-a6fd-d639be37df57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b1159c6-6629-415d-af31-0994ff4d9f68/conversions/3b197642-b136-44e2-a6fd-d639be37df57-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в Глобальном атомном форуме. Форум проходит в Москве на территории ВДНХ, пишет БЕЛТА.

Вместе с другими высокими гостями до начала пленарного заседания глава государства осмотрел экспозицию павильона "Атом". Экскурсию провел генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он презентовал сам павильон и рассказал о возможностях атомной промышленности России.

До участия в форуме на территории белорусского павильона на ВДНХ Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

В Глобальном атомном форуме принимают участие представители более ста государств, включая страны СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Выставка и деловая программа форума собрала известных атомщиков, ученых, представителей госорганов, международных организаций, крупных компаний.