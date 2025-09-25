3.64 BYN
Президент Беларуси участвует в Глобальном атомном форуме
Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в Глобальном атомном форуме. Форум проходит в Москве на территории ВДНХ, пишет БЕЛТА.
Вместе с другими высокими гостями до начала пленарного заседания глава государства осмотрел экспозицию павильона "Атом". Экскурсию провел генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он презентовал сам павильон и рассказал о возможностях атомной промышленности России.
До участия в форуме на территории белорусского павильона на ВДНХ Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.
В Глобальном атомном форуме принимают участие представители более ста государств, включая страны СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Выставка и деловая программа форума собрала известных атомщиков, ученых, представителей госорганов, международных организаций, крупных компаний.
Международный форум "Мировая атомная неделя" проводится впервые и приурочен к 80-летию атомной промышленности России. В качестве площадки для проведения форума выбрано знаковое место - музей "АТОМ" на ВДНХ. Здесь расположена крупнейшая и самая современная в России экспозиция, посвященная ядерной энергии. Она рассказывает об истории освоения атомной энергии от начала советского атомного проекта и до наших дней.