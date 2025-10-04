3.69 BYN
Лукашенко: Учительское служение - кропотливый ежедневный труд
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления педагогическим работникам с Днем учителя. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя
Педагогическим работникам Республики Беларусь
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя.
Сегодня, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика как никогда. Ваше служение - это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость.
Благодаря вашему профессионализму и ответственному подходу к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки.
Вы объединяете семью и школу для достижения общих целей - укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему.
Признателен всем работникам системы образования за преданность избранному пути. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и новых достижений на благо Беларуси.
Александр Лукашенко,
5 октября 2025 года.