Лукашенко: Учительское служение - кропотливый ежедневный труд

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления педагогическим работникам с Днем учителя. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Сегодня, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика как никогда. Ваше служение - это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что благодаря профессионализму и ответственному подходу педагогов к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки.

"Вы объединяете семью и школу для достижения общих целей - укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил признательность всем работникам системы образования за преданность избранному пути и пожелал учителям и их близким крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо Беларуси.

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя

Педагогическим работникам Республики Беларусь

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя.

Сегодня, в эпоху стремительного инновационного развития, роль учителя велика как никогда. Ваше служение - это кропотливый ежедневный труд, требующий не только безупречного владения предметом и методикой его преподавания, но и огромного терпения, умноженного на душевную щедрость.

Благодаря вашему профессионализму и ответственному подходу к любимому делу молодежь учится правильно и справедливо расставлять жизненные приоритеты, анализировать большие объемы информации и оценивать перспективы современного миропорядка, успешно применяя полученные знания и навыки.

Вы объединяете семью и школу для достижения общих целей - укрепления у наших детей любви к Родине и формирования чувства причастности к ее будущему.

Признателен всем работникам системы образования за преданность избранному пути. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и новых достижений на благо Беларуси.