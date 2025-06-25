Лукашенко уверен, что теплый и союзнический характер диалога Беларусь и Куба сохранят на долгие годы

Теплый и союзнический характер диалога Беларусь и Куба сохранят на долгие годы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 июня на переговорах c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что между белорусским и кубинским народами существуют прочные дружественные связи, которые подкреплены прекрасными отношениями на уровне руководства двух стран.

"В лице моего уважаемого коллеги Мигеля Диас-Канеля мы обрели настоящего друга белорусского народа. И я уверен, что теплый и союзнический характер межгосударственного диалога сохранится на долгие годы, а новые поколения белорусов и кубинцев будут поддерживать его и наполнять актуальным содержанием", - заявил Александр Лукашенко.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Москве 9 мая. Это произошло во время праздничных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы. Тогда стороны и договорились о продолжении контактов. Это уже второй официальный визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь.