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Лукашенко уверен, что теплый и союзнический характер диалога Беларусь и Куба сохранят на долгие годы
Теплый и союзнический характер диалога Беларусь и Куба сохранят на долгие годы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 июня на переговорах c Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что между белорусским и кубинским народами существуют прочные дружественные связи, которые подкреплены прекрасными отношениями на уровне руководства двух стран.
"В лице моего уважаемого коллеги Мигеля Диас-Канеля мы обрели настоящего друга белорусского народа. И я уверен, что теплый и союзнический характер межгосударственного диалога сохранится на долгие годы, а новые поколения белорусов и кубинцев будут поддерживать его и наполнять актуальным содержанием", - заявил Александр Лукашенко.
Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Москве 9 мая. Это произошло во время праздничных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы. Тогда стороны и договорились о продолжении контактов. Это уже второй официальный визит Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларусь.
"Мы обсудим с вами важнейшие темы белорусско-кубинского сотрудничества. И международной повестки. Конечно, не забываем, что одной из целей вашего визита является участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета", - рассказал Президент.