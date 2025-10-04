3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Лукашенко: Уверен, что трудолюбие сельчан Витебщины поможет выполнить задачи, стоящие перед АПК
Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025" в Чашниках. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"Этот традиционный для белорусов праздник - свидетельство глубокой признательности и уважения к тем, кто своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси", - говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что в 2025 году погода проверяла Витебщину на прочность. "Во время страды ваши поля заливали дожди. Это осложняло выход техники для уборки. Для наращивания темпов жатвы в область были направлены сводные отряды из трех соседних регионов страны, также свое плечо подставили военнослужащие и сотрудники МЧС, - подчеркнул он. - Все вместе вы смогли собрать достойный урожай - каравай области достиг 1 млн тонн, что подтверждает профессионализм, ответственность и соблюдение технологий".
Особые слова признательности Президент адресовал аграриям Оршанского и Витебского районов, которые превысили 100-тысячный рубеж по намолотам.
Александр Лукашенко убежден, что и в дальнейшем трудолюбие и сплоченность сельчан Витебщины помогут выполнить масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом северного региона Беларуси.
"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в нелегком, но таком важном труде", - пожелал глава государства.
Поздравление Президента участникам и гостям "Дожинок-2025" в Чашниках
Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025" в г. Чашники
Уважаемые хлеборобы Витебской области!
Сердечно поздравляю вас и всех участников областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дожинки-2025" с окончанием уборочной кампании.
Этот традиционный для белорусов праздник - свидетельство глубокой признательности и уважения к тем, кто своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси.
В нынешнем году погода проверяла Витебщину на прочность. Во время страды ваши поля заливали дожди. Это осложняло выход техники для уборки. Для наращивания темпов жатвы в область были направлены сводные отряды из трех соседних регионов страны, также свое плечо подставили военнослужащие и сотрудники МЧС.
Все вместе вы смогли собрать достойный урожай - каравай области достиг 1 миллиона тонн, что подтверждает профессионализм, ответственность и соблюдение технологий.
Особые слова признательности адресую аграриям Оршанского и Витебского районов, которые превысили 100-тысячный рубеж по намолотам.
Убежден, и в дальнейшем трудолюбие и сплоченность сельчан Витебщины помогут выполнить масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом нашего северного региона.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в нелегком, но таком важном труде.
Александр Лукашенко
4 октября 2025 года.