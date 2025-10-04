Лукашенко: Уверен, что трудолюбие сельчан Витебщины поможет выполнить задачи, стоящие перед АПК

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5d01713-b50f-4b13-a3a8-f3634d04916d/conversions/fc2a8382-56be-4d05-a51a-1a588a5dc6e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5d01713-b50f-4b13-a3a8-f3634d04916d/conversions/fc2a8382-56be-4d05-a51a-1a588a5dc6e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5d01713-b50f-4b13-a3a8-f3634d04916d/conversions/fc2a8382-56be-4d05-a51a-1a588a5dc6e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5d01713-b50f-4b13-a3a8-f3634d04916d/conversions/fc2a8382-56be-4d05-a51a-1a588a5dc6e8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025" в Чашниках. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Этот традиционный для белорусов праздник - свидетельство глубокой признательности и уважения к тем, кто своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что в 2025 году погода проверяла Витебщину на прочность. "Во время страды ваши поля заливали дожди. Это осложняло выход техники для уборки. Для наращивания темпов жатвы в область были направлены сводные отряды из трех соседних регионов страны, также свое плечо подставили военнослужащие и сотрудники МЧС, - подчеркнул он. - Все вместе вы смогли собрать достойный урожай - каравай области достиг 1 млн тонн, что подтверждает профессионализм, ответственность и соблюдение технологий".

Особые слова признательности Президент адресовал аграриям Оршанского и Витебского районов, которые превысили 100-тысячный рубеж по намолотам.

Александр Лукашенко убежден, что и в дальнейшем трудолюбие и сплоченность сельчан Витебщины помогут выполнить масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом северного региона Беларуси.

"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в нелегком, но таком важном труде", - пожелал глава государства.

Поздравление Президента участникам и гостям "Дожинок-2025" в Чашниках

Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025" в г. Чашники

Уважаемые хлеборобы Витебской области!

Сердечно поздравляю вас и всех участников областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дожинки-2025" с окончанием уборочной кампании.

Этот традиционный для белорусов праздник - свидетельство глубокой признательности и уважения к тем, кто своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси.

В нынешнем году погода проверяла Витебщину на прочность. Во время страды ваши поля заливали дожди. Это осложняло выход техники для уборки. Для наращивания темпов жатвы в область были направлены сводные отряды из трех соседних регионов страны, также свое плечо подставили военнослужащие и сотрудники МЧС.

Все вместе вы смогли собрать достойный урожай - каравай области достиг 1 миллиона тонн, что подтверждает профессионализм, ответственность и соблюдение технологий.

Особые слова признательности адресую аграриям Оршанского и Витебского районов, которые превысили 100-тысячный рубеж по намолотам.

Убежден, и в дальнейшем трудолюбие и сплоченность сельчан Витебщины помогут выполнить масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом нашего северного региона.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в нелегком, но таком важном труде.