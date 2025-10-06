3.68 BYN
Лукашенко: в Беларуси рассчитывают на встречный поток гостей из Омана
Автор:Редакция news.by
В Беларуси рассчитывают на встречный поток гостей из Омана. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, пишет БЕЛТА.
"Благодаря совместно принятым решениям об облегчении визовых требований и запуске прямого авиасообщения с февраля 2025 года уже свыше тысячи семисот белорусов посетили вашу прекрасную страну. Рассчитываем на встречный поток оманских гостей. Визит министра здравоохранения Омана в Беларусь показал, что есть перспективы у медицинского туризма, так же как у образовательных и культурных обменов", - сказал глава государства.
