Лукашенко: В Беларуси высоко ценят прочные отношения приоритетного сотрудничества с Венесуэлой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Братский нам венесуэльский народ хорошо знает цену свободы и уже не первое десятилетие уверенно двигается к высоким идеалам справедливости, мира и равенства, несмотря на многочисленные вызовы и преграды со стороны недружественных стран", - говорится в поздравлении.

"На недавних парламентских и региональных выборах венесуэльцы в очередной раз подтвердили приверженность к заложенному моим вечным другом Команданте Уго Чавесом курсу развития, которым сегодня последовательно движется государство под Вашим, уважаемый Николас, мудрым руководством", - отметил Александр Лукашенко.

В Беларуси высоко ценят прочные отношения приоритетного сотрудничества и взаимопомощи между двумя странами, обратил внимание Президент. "Убежден, что мы будем и далее прикладывать возможные усилия для укрепления этих связей через успешную реализацию совместных проектов", - подчеркнул глава государства.