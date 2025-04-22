Лукашенко в Шклове посетил площадку строительства молокозавода

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49b670b5-3f1c-46e2-a9ed-39ca8e828c60/conversions/205bae5e-a308-46eb-a5a5-380b0301654d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49b670b5-3f1c-46e2-a9ed-39ca8e828c60/conversions/205bae5e-a308-46eb-a5a5-380b0301654d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49b670b5-3f1c-46e2-a9ed-39ca8e828c60/conversions/205bae5e-a308-46eb-a5a5-380b0301654d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49b670b5-3f1c-46e2-a9ed-39ca8e828c60/conversions/205bae5e-a308-46eb-a5a5-380b0301654d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шклове посетил площадку строительства молокозавода. До этого глава государства ознакомился с реконструкцией и модернизацией на площадках райагросервиса и комбикормового завода, сообщает БЕЛТА.

В городе строится молокоперерабатывающий завод производственной мощностью по сырью 300 т молока в сутки. Объект обещают возвести за год.