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Лукашенко в Шклове посетил площадку строительства молокозавода
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шклове посетил площадку строительства молокозавода. До этого глава государства ознакомился с реконструкцией и модернизацией на площадках райагросервиса и комбикормового завода, сообщает БЕЛТА.
В городе строится молокоперерабатывающий завод производственной мощностью по сырью 300 т молока в сутки. Объект обещают возвести за год.
"Все, что вокруг, надо приводить в порядок. Если взялись за эту территорию, она должна быть обустроена и благоустроена", - поручил глава государства.