Лукашенко в Солигорске собрал совещание о развитии птицеводческой отрасли

Президента Беларуси Александра Лукашенко в ходе рабочей поездки в Солигорский район собрал совещание о развитии птицеводческой отрасли в стране, сообщает БЕЛТА.

Глава государства вначале кратко обозначил позитивные результаты работы отрасли, но сразу предупредил, что разговор пойдет в основном не об этом.

Беларусь, по словам Президента, входит в число лидеров региона по производству мяса птицы и яиц (в 2024 году на душу населения произведено 407 яиц и реализовано в убойном весе 63 кг мяса птицы).

"Продукция птицеводства всегда востребованная и при грамотном управлении очень доходная. За 2024 год рентабельность продаж птицы составила 8,5 %, яиц - близко к 20 %", - отметил Александр Лукашенко. По названным видам продукции в стране обеспечена продовольственная безопасность: мяса птицы производится почти на 60 % больше собственной потребности, яиц - почти на 30 %.

"Но сегодня разговор пойдет не о наших успехах, в этом плане, а о проблемах и новых трендах в отрасли", - ориентировал глава государства участников совещания.

В первую очередь Президент обратил внимание на укрупнение предприятий. Здесь, по его словам, необходим грамотный подход. Птицей занимаются 38 сельскохозяйственных организаций: 20 - мясного направления и 18 - яичного. В стране выращиваются бройлеры, утки, индейка, представлено производство куриных и перепелиных яиц. Ширится линейка продуктов из мяса птицы.

Вместе с тем львиная доля производства мяса птицы (75 %) приходится только на 6 бройлерных птицефабрик: "Дружба", Витебская бройлерная птицефабрика, "Белоруснефть-Особино", агрокомбинат "Дзержинский", "Смолевичи-Бройлер" и "Серволюкс Агро".

"Эти предприятия работают эффективно: используют современные технологии, производят качественную продукцию, осуществляют ее глубокую переработку, реализуют в том числе на экспорт. Способны ли остальные птицефабрики конкурировать с ними? Надо ли нам такая конкуренция? - обозначил ключевые вопросы Президент. - Что будем делать с мелкими предприятиями?"