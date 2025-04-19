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Лукашенко в светлый праздник Пасхи посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Толочине
Президент Беларуси Александр Лукашенко в светлый праздник Пасхи посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на территории Свято-Покровского женского монастыря в Толочине, сообщает БЕЛТА.
Начало истории монастыря связывают с появлением в 1604 году Свято-Покровского храма в Толочине - памятника архитектуры виленского барокко. Это единственный в Витебской области храм, который сохранился с начала XVII века в своем первозданном виде.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы все время своего существования был действующим. По свидетельству местных жителей, церковь действовала даже в годы Великой Отечественной войны. К 2016 году была проведена реконструкция с реставрацией Свято-Покровского женского монастыря.
По приезде Президент пообщался с прихожанами и настоятельницей монастыря игуменией Анфисой, которую расспросил про территорию обители и историю храма. В самом храме Александр Лукашенко зажег свечу и обратился к прихожанам.
"Я желаю вам самого главного, что не купишь ни за какие деньги, - мира, здоровья. Вам, вашим деткам, чтобы ваши дети вас никогда не огорчали, чтобы были такими светлыми, добрыми, радостными, как в этот праздничный день, - пожелал Александр Лукашенко. - Берегите Беларусь - другой такой не будет. И не надо, потому что она самая красивая, прекрасная. Это место для жизни нас и наших детей. Счастья, благополучия, радости вам!"
Александр Лукашенко передал в дар храму икону Божией Матери "Казанская". Это один из самых известных и особо чтимых православных образов Богородицы. Подаренная Президентом икона исполнена в иконоокладной мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске. Лик Богородицы написан акриловыми красками на деревянной доске из ольхи. Сама икона помещена в березовый киот, окрашенный под орех.
Президенту передали в дар икону священномученика Харалампия, созданную ярославскими мастерами в стиле ярославской школы иконописи. Она написана на деревянном основании темперными красками и покрыта сусальным золотом. На полях по золоту выполнена резьба с росписью орнамента
Фото: С. Плыткевича