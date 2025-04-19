Лукашенко в светлый праздник Пасхи посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Толочине

Президент Беларуси Александр Лукашенко в светлый праздник Пасхи посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на территории Свято-Покровского женского монастыря в Толочине, сообщает БЕЛТА.

Начало истории монастыря связывают с появлением в 1604 году Свято-Покровского храма в Толочине - памятника архитектуры виленского барокко. Это единственный в Витебской области храм, который сохранился с начала XVII века в своем первозданном виде.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы все время своего существования был действующим. По свидетельству местных жителей, церковь действовала даже в годы Великой Отечественной войны. К 2016 году была проведена реконструкция с реставрацией Свято-Покровского женского монастыря.

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7420aef4-ad70-431c-be4c-7a248c6d5132/conversions/195a88b8-3939-4e67-a431-a1c07aa87023-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7420aef4-ad70-431c-be4c-7a248c6d5132/conversions/195a88b8-3939-4e67-a431-a1c07aa87023-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7420aef4-ad70-431c-be4c-7a248c6d5132/conversions/195a88b8-3939-4e67-a431-a1c07aa87023-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7420aef4-ad70-431c-be4c-7a248c6d5132/conversions/195a88b8-3939-4e67-a431-a1c07aa87023-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

По приезде Президент пообщался с прихожанами и настоятельницей монастыря игуменией Анфисой, которую расспросил про территорию обители и историю храма. В самом храме Александр Лукашенко зажег свечу и обратился к прихожанам.

"Я желаю вам самого главного, что не купишь ни за какие деньги, - мира, здоровья. Вам, вашим деткам, чтобы ваши дети вас никогда не огорчали, чтобы были такими светлыми, добрыми, радостными, как в этот праздничный день, - пожелал Александр Лукашенко. - Берегите Беларусь - другой такой не будет. И не надо, потому что она самая красивая, прекрасная. Это место для жизни нас и наших детей. Счастья, благополучия, радости вам!"

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b1c7b83-6523-4d36-bfdd-e3217998056e/conversions/73e2eef8-d485-460a-9389-3c86d2ac092a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b1c7b83-6523-4d36-bfdd-e3217998056e/conversions/73e2eef8-d485-460a-9389-3c86d2ac092a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b1c7b83-6523-4d36-bfdd-e3217998056e/conversions/73e2eef8-d485-460a-9389-3c86d2ac092a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b1c7b83-6523-4d36-bfdd-e3217998056e/conversions/73e2eef8-d485-460a-9389-3c86d2ac092a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко передал в дар храму икону Божией Матери "Казанская". Это один из самых известных и особо чтимых православных образов Богородицы. Подаренная Президентом икона исполнена в иконоокладной мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске. Лик Богородицы написан акриловыми красками на деревянной доске из ольхи. Сама икона помещена в березовый киот, окрашенный под орех.

Президенту передали в дар икону священномученика Харалампия, созданную ярославскими мастерами в стиле ярославской школы иконописи. Она написана на деревянном основании темперными красками и покрыта сусальным золотом. На полях по золоту выполнена резьба с росписью орнамента